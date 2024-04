Han har tidligere været udsat for falske opslag på sociale medier og har truet med at politianmelde det.

Men nu har Morten Messerschmidt (DF) selv lanceret en falsk video af Mette Frederiksen, hvor hun afskaffer julen, pinsen og påsken. Hvordan hænger det sammen?

Da B.T. får Morten Messerschmidt i røret, siger han, at han faktisk ikke tror på, at nogen kan misforstå budskabet i videoen.

»Hvis folk ikke kan se, at det er satire, så bør de slå et smut forbi Louis Nielsen,« lyder det fra formanden for Dansk Folkeparti.

Morten Messerschmidt udtaler sig, efter en video på partiformandens X-profil har skabt stor opmærksomhed.

Se den omdiskuterede video herunder. OBS: Videoen er skabt ved hjælp af kunstig intelligens. Det er ikke en rigtig udtalelse fra Mette Frederiksen.

I videoen kan man se Mette Frederiksen fortælle på et pressemøde, at man efter den 'store succes' med afskaffelsen af store bededag, nu også vil afskaffe flere andre prominente helligdage.

Men videoen af Mette Frederiksen er konstrueret med kunstig intelligens.

AI-videoen har skabt stor debat på sociale medier, hvor flere mener, at det er ulødigt at skabe såkaldte deep fake-videoer af andre.

Videoen har mandag fået SF til at foreslå fælles retningslinjer for partiernes brug af AI-videoer.

»Vi ved, at deepfake-videoer bliver mere og mere udbredte og kommer til at oversvømme internettet. Og teknologien bliver så god, at man ikke kan se forskel, siger SF's techordfører, Lisbeth Bech-Nielsen, mandag til Ritzau.

Derfor foreslår partiet en såkaldt musketéred, hvor folketingets partier bliver enige om, at afholde sig fra at benytte deepfake-videoer.

Tilbage i 2020 var Morten Messerschmidt selv udsat for en række falske profiler på sociale medier, der fremførte falske påstande om partilederen og dennes politik.

»Jeg overvejer, om jeg enten skal politianmelde det, fordi det er klart problematisk, at man på den måde kan få det til at se ud, som om folkevalgte mener noget, de ikke mener. Eller om jeg skal rejse det rent politisk over for regeringen, og bede regeringen om tiltag, sådan at vi i hvert fald hæver bevidsthedsniveauet om, at der altså florerer den slags ting på sociale medier,« lød det dengang fra Messerschmidt til Mandag Morgen.

Men det giver ikke mening at sammenligne de to scenarier, mener partilederen.

Hvis du i 2020 overvejede at politianmelde et deepfake-angreb, hvorfor er det så i orden, at du nu går ud og orkestrerer noget lignende?

»Jamen, jeg gør fuldstændig det, jeg sagde i 2020. Nemlig at skabe opmærksomhed omkring, hvordan man bruger værktøjet rigtigt,« siger han og fortsætter:

»I modsætning til dem, der har prøvet at ramme mig i 2020, foregiver jeg jo ikke, at videoen med Mette Frederiksen er sand.«

Hvis de mennesker, der laver de her angreb mod dig, havde et logo i hjørnet og kaldte det satire, ville det så være i orden?

»Det kommer helt an på sammenhængen. Der er også nogle frygtelige eksempler på kendte, der bliver udstillet på Facebook. Det er jo aldrig i orden. Tværtimod. Min pointe er, at vi ikke kommer udenom teknologierne, så det er oplagt, at vi er med til at definere rammerne,« siger han og fortsætter:

»Vi går nu foran og siger, her er en måde, man kan bruge videoerne på en satirisk og klart deklareret måde.«