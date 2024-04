Er det urimeligt, at det i høj grad af kvinder, der står for planlægning af indkøb, aftensmad, legeaftaler og vasketøj?

Debatten har rullet de seneste uger, og nu blander Dansk Folkepartis ældreordfører Pia Kjærsgaard sig også.

»Det irriterer mig at se forurettede kvinder i medierne brokke sig på den måde. Slap nu af. Kvinder piber og klynker for meget. Det er hele tiden mig, mig, mig,« siger Pia Kjærsgaard til jp.dk.

Den byrde, som det kan være at holde styr på det hele, har fået det engelske navn 'the mental load'. Oversat til dansk: 'den mentale belastning'.

Hvad er the mental load? The mental load beskrives som et fænomen, der handler om den mentale byrde, der kan være forbundet med hverdagens »usynlige« opgaver, som man har som forælder.

Flere mener, at særligt kvinder bærer byrden af the mental load.

Her hjemme tog debatten fart for tre uger siden, at præsten i Marie Høgh i et debatindlæg i Jyllands-Posten opfordrer de kvinder, der bruger udtrykket, til 'at tage sig sammen'.

Mental load er et problem opfundet af privilegerede mennesker, lød det fra sognepræsten.

I indlægget nævnte hun influenceren Christina Sander, som tidligere har fortalt om 'mental load', og det førte til, at de to endte med at sidde overfor hinanden i 'Go' Aften Live'.

»Vi lever simpelthen i en tid, hvor kvinder og mænd er fuldstændig ligestillede, og hvordan man så fordeler opgaver i sit hjem, det er simpelthen ikke noget, der fortjener en offentlig samtale i vore dage, hvor verden er i brand omkring os. Jeg synes simpelthen, at I skulle gå hjem og skamme jer,« sagde præsten i 'Go' Aften Live'.

Christina Sander skød tilbage med, at påpege, at Marie Høgh og hendes familie i 2023 søgte efter en au pair, som skulle hjælpe med børnepasning, afhentning af børn, rengøring, oprydning og tøjvask.

Derfor mener influenceren ikke, at Marie Høgh den rigtige til at kritisere 'mental load'.

»Det er ekstremt relevant, når hun udtaler sig om 'mental load', for hun betaler for, at et andet menneske tager 'the mental load' for hende. Derfor oplever hun det ikke selv,« siger Christina Sander til TV 2.

Men Marie Høgh giver ikke meget for kritikken.

