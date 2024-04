Har du en ældre autostol i bilen, bør du tjekke den efter, lyder nu en opfordring fra Sikkerhedsstyrelsen.

For selv om mange måske ikke ved det, har stolene – ligesom en liter mælk eller en pose kartofler – en udløbsdato, som indikerer, hvor længe de er sikre at bruge.

Når plastikken i stolen er blevet for gammel, risikerer man, at det ikke længere kan holde til kraftige stød, oplyser styrelsen i en pressemeddelelse.

»Det kan jo få alvorlige konsekvenser, hvis sidder et barn i en autostol, som ikke kan yde den rette beskyttelse og sikkerhed under en ulykke,« udtaler kontorchef i Sikkerhedsstyrelsen Nicoline Zederkof Jensen i en pressemeddelelse.

Hun opfordrer derfor også til, at man er ekstra opmærksom, hvis man tænker på at købe eller overtage en brugt autostol.

»I det tilfælde bør man tjekke datoen, som er det en mælk, man skal til at købe.«

Ifølge Sikkerhedsstyrelsen kan datomærkningen sidde enten på selve autostolen eller være oplyst i en medfølgende brugsanvisning.

Autostole er blot et flere produkter, som er udstyret med datomærkning.

Også sikkerhedshjelme, røgalarmer og skumslukkere kan blive for gamle og være en sikkerhedsrisiko at anvende.

»Som forbruger bør man altid følge fabrikantens anvisninger, når det kommer til sikker brug af et produkt. Derfor anbefaler Sikkerhedsstyrelsen, at man som forbruger stopper med at bruge et produkt, når det har overskredet udløbsdatoen,« udtaler Nicoline Zederkof Jensen.

Det er fabrikantens ansvar at sikre, at produktet har en datomærkning, såfremt en datomærkning er nødvendig.

Sikkerhedsstyrelsen anbefaler at anskaffe sig en ny autostol, hvis datoen er overskredet.