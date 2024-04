Der var sat stole frem til et pressemøde i Forsvarsministeriet mandag. En mikrofon til ministeren. Fremmødet af journalister var stort.

Men det viste sig at være en fuser. Pressemødet blev aldrig afholdt.

Forsvarsminister Troels Lund Poulsen kom ned af trapperne fra ministeriets forhandlingslokaler og aflyste forestillingen.

Selvom man havde gjort klar til det, og ministeren havde været i gang fra tidlig morgen, så kunne partierne stadig ikke blive enige om en ny aftale om udmøntningen af milliarder til Forsvaret.

Den store knast er kvindelig værnepligt.

Forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V). Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Vis mere Forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V). Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Egentlig er der flertal for at indføre kvindelig værnepligt. Men både Liberal Alliance og Danmarksdemokraterne er imod. Og da de to partier er en del af forliget om at afsætte et kæmpe milliardbeløb til Forsvaret, så har de ifølge forliget mulighed for at nedlægge veto mod kvindelig værnepligt, når pengene skal udmøntes.

Forsvarsminister Troels Lund Poulsen åbner dog alligevel op for, at der kan indgås en aftale om den kvindelige værnepligt før et folketingsvalg. Han regner med, at det hele bliver afgjort i morgen, tirsdag:

Hvor meget bliver beslutningen om kvindelig værnepligt udskudt?



»Det kommer an på, hvordan vi kan se teksterne foran os. Så det kan vi jo afgøre i morgen,« siger Troels Lund Poulsen.

Vil du lave en aftale om kvindelig værnepligt før et folketingsvalg?

»Hvad jeg kommer til at gøre, kommer til at fremgå af den aftale, der kommer i morgen. Og det, tror jeg, lige vi skal se på skrift, før jeg konkluderer på det.«

Oprindeligt lagde regeringen op til, at den kvindelige værnepligt skulle træde i kraft i 2026. Det er uvist, hvornår en aftale om kvindelig værnepligt kan træde i kraft, nu hvor Liberal Alliance og Danmarksdemokraterne har modsat sig.

De andre partier i forsvarsforliget tæller Venstre, Socialdemokratiet, Moderaterne, SF, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Det Konservative Folkeparti.

Ifølge B.T.s oplysninger er det på forhandlingsbordet, at en eventuelt aftale om kvindelig værnepligt kan træde i kraft fra 2027.