13,6 millioner. Så mange penge ville gå direkte i statskassen, hvis ikke ejerne til de respektive 698 danske bankkonti og 80 depoter henvendte sig til deres bank inden fem dage.

En af ejerne med penge til gode er Tove Knappmann, som havde lagt navn til en foreningskonto for et parti, der gik i opløsning for flere år siden med 6000 kroner stående på bundlinjen.

Hun anede ikke, at den gamle konto stadig fandtes - og stiller sig uforstående over for, at det ikke er muligt for hendes bank at tage kontakt til hende.

»Jeg er den eneste i Danmark med det navn, og jeg har boet det samme sted i 27 år, så jeg forstår ikke, at de ikke har kunnet tage kontakt,« siger hun til B.T.

Hendes kontaktoplysninger fremgår også ved en enkelt søgning på internettet.

Tove Knappmann, der vel at mærke arbejder som specialkonsulent i Skattestyrelsen, mener derfor, at det er bankens ansvar at tage kontakt.

Opgaven er landet på Skattestyrelsens bord. Hvorfor er du mest utilfreds med banken?

»Banken har jo som nævnt haft alle muligheder for at kontakte mig.«

»Jeg ved, hvilket administrativt bøvl, det ville kræve ekstra for Skattestyrelsen, og jeg synes virkelig, at Spar Nord har et ansvar i dette tilfælde,« siger hun.

Skattestyrelsen har svaret til B.T. torsdag, at de ikke mener, at det er deres ansvar at forsøge at tage kontakt ved for eksempel at søge borgerens navn frem på nettet.

De 6000 kroner fra Tove Knappmanns glemte konto gik til 'Red Barnet', som ifølge partiets vedtægter skulle ske ved eventuel opløsning. Information, som banken modtog ved oprettelsen af kontoen.

B.T. har været i kontakt med Spar Nord, som er vendt tilbage, men de har ikke ønsket at kommentere artiklen.

