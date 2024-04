Lars Munch kan smile hele vejen ned til banken og hjem igen.

Når han genindtræder som formand for bestyrelsen for JP/Politikens hus, bliver det med et klækkeligt honorar, der gør ham til en af de bedst betalte bestyrelsesformænd i landet.

Kun overgået af virksomheder med milliardoverskud.

Det skriver Mediawatch.

Lars Munch får nemlig et årligt honorar på 2,5 millioner kroner.

Ifølge en opgørelse fra Finans er det kun bestyrelsesformændene i henholdsvis Novo Nordisk, A.P. Møller Mærsk, Nordea og Danske Bank får mere for deres tjeneste.

Virksomheder, der i 2023 landede overskud mellem 3,9 og 102,6 milliarder kroner i overskud.

Til sammenligning lavede JP/Politiken hus, der blandt andet ejer medierne Ekstra Bladet, Politiken, Jyllands-Posten, forlaget Saxo og leveringsvirksomheden DAO, et overskud på 70 millioner kroner i 2023.

Munchs honorar er da også væsentligt større end bestyrelsesformænd i langt større og børsnoterede selskaber.

Det høje honorar er dog helt rimeligt, mener hovedpersonen selv og Finn Junge-Jensen, som er formand for Politiken-fonden, der er medejer JP/Politikens Hus og har fastlagt honoraret.

»Han har tidligere fået honoraret, og der har man naturligvis også vurderet, at han var det værd. Jeg er ikke i tvivl om – og det tror jeg heller ikke, at Jørgen Ejbøl (formand for Jyllands-Postens fond red.) er – at den kompetence og erfaring, som Lars Munch bidrager med i en sådan situation, er helt unik. Det er et højt honorar. Men det er bestemt ikke for højt i forhold til, hvad det kan bidrage med,« siger Finn Junge-Jensen til Mediawatch.

Munch bestred på samme post fra 2014 og 2022.