Før i tiden var der tradition for, at Socialdemokratiets formand holdt tale i Fælledparken i København på Arbejdernes Kampdag den 1. maj.

Men statsminister Mette Frederiksen kommer ikke til at træde op på den store scene i år.

Socialdemokratiets justitsminister, Peter Hummelgaard, passer bedre ind, lyder det fra Fagforeningens Hovedbevægelse FH, der står bag hovedscenen i Fælledparken den 1. maj.

»Vi er gået efter at lave et program, der giver københavnerne lyst til at komme, og som københavnerne rigtig gerne vil høre. Og det program passer Peter bare bedre ind i,« siger Mikkel Andersen, formand for FH Hovedstaden.

Sidste gang Mette Frederiksen holdt tale i Fælledparken på Arbejdernes Kampdag opstod der så meget tumult foran scenen, at hun måtte afbryde sin tale.

Har risikoen for, at hun bliver afbrudt, spillet ind på valget af Hummelgaard?



»Nej, nej, for vi har så stort et højtaleranlæg, at vi overdøver dem. Så det har ikke haft nogen indflydelse. Vi skruer bare op. Det har udelukkende handlet om at lave et fedt program,« siger Mikkel Andersen.

»Vi har en debat om fremtidens arbejdsliv, og der tænkte vi bare, at Peter er et bedre bud – at han passer bedre ind i den.«

Passer Mette Frederiksen ikke meget godt ind i den debat, nu hvor hun har startet en debat om, hvor vidt danskernes arbejdsmoral er for dårlig?

»Tjo. Peter var vores bedste bud. Der er ingen bagtanker,« siger Mikkel Andersen og fortæller, at det er noget, han har været i dialog med Socialdemokratiet om.

»Der har ikke været nogen konflikt,« siger han.

Det var i 2019, at Mette Frederiksen blev afbrudt under sin sidste tale i Fælledparken. Det frustrerede hende tydeligt:

»Venner, prøv lige at høre her. Man kan godt være uenig i et demokrati, og man kan råbe. Men I skal lade være med at slås,« sagde Mette Frederiksen oppe fra scenen i Fælledparken.

Forinden var hun allerede blevet afbrudt en gang af folk, der råbte »hykler, hykler, hykler«:

»Der står sådan en ung mand foran mig og råber så højt, at hans ansigtfarve nu er mere rød end den fane, han bærer,« sagde Mette Frederiksen på scenen efter en kort pause.

Mette Frederiksen ser vredt ned på folk, der slås foran scenen i Fælledparken i 2019. Vis mere Mette Frederiksen ser vredt ned på folk, der slås foran scenen i Fælledparken i 2019.

»Jeg forstår ikke, man bare råber af andre. Men sådan er den yderste venstrefløj,« sagde hun til B.T., da hun kom ned fra scenen.

Hun besluttede at holde sig væk fra Fælledparken året efter:

»Der var for meget ballade sidste år, da jeg optrådte i Fælledparken, hvor der var slagsmål for øjnene af mig,« sagde hun til TV 2.

Siden da har der ikke været politikere på fagbevægelsens hovedscene i Fælledparken den 1. maj.

Sidste år bad fagbevægelsen politikerne om at holde sig væk på grund af blandt andet afskaffelsen af Store Bededag.

I 2022 reserverede fagbevægelsen scenen til folk fra fagbevægelsen i anledning af 150-året for Slaget på Fælleden.

Og i 2021 og 2020 – hvor Mette Frederiksen på forhånd havde meldt sig uinteresseret – blev der slet ikke holdt nogen taler på grund af coronanedlukningen.

Mette Frederiksen kommer i år til at holde tale hos fagforeningen FOA i Slagelse på Arbejdernes Kampdag den 1. maj. Det er endnu ikke offentliggjort, hvad hun ellers kommer til at bruge dagen på.

B.T. har også spurgt Socialdemokratiet selv, hvorfor Mette Frederiksen ikke skal på scenen i Fælledparken, og om det har noget at gøre med hendes dårlige oplevelse i 2019. Partisekretær Lasse Ryberg svarer på skrift:

»Vi bestræber os på at være til stede i hele landet og fejre 1. maj. Justitsminister Peter Hummelgaard, som er valgt i hovedstaden, repræsenterer Socialdemokratiet på Fælledparkens hovedscene, og vi har som tidligere år et stort telt i Fælledparken, hvor gæsterne kan høre en lang række socialdemokratiske folketingsmedlemmer tale.«