Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Der kommer ikke til at være nogen politiske taler på hovedscenen 1. maj i Fælledparken i år.

»Jeg kan nu bekræfte, at det er endelig besluttet, at der ikke skal være nogen politiske taler ved hovedscenen 1. maj i Fælledparken,« siger Mikkel Andersen, der er formand for FH Hovedstaden.

Beslutningen er først endelig taget her to en halv uge før arbejdernes internationale kampdag, og før påske var det fortsat uklart, om der måtte komme politiske talere 1. maj i år på hovedscenen.

Dermed gør arrangementet i Fælledparken ligesom en række 1.maj-arrangementer andre steder i landet, efter SVM-regeringen har valgt at aflyse store bededag som helligdag.

Mikkel Andersen slår fast, at der er flere årsager til den endelige beslutning.

»Jeg vil sige, at afskaffelsen af store bededag har en betydning for beslutningen, men jeg vil så også sige, at vi gerne vil have fokus på andre ting på hovedscenen end politiske budskaber,« siger han.

Samtidig gør han også opmærksom på, at statsminister Mette Frederiksen igen i år har valgt ikke at ville stille op til tale 1. maj i Fælledparken.

»Vi har fået et afbud fra Mette Frederiksen til at holde tale i år,« siger Mikkel Andersen.

Der var gang i den da Mette Frederiksen (S) 1. maj 2019 holdt tale i Fælledparken. I år har hun igen aflyst at holde tale. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Der var gang i den da Mette Frederiksen (S) 1. maj 2019 holdt tale i Fælledparken. I år har hun igen aflyst at holde tale. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe

Faktisk har Mette Frederiksen ikke holdt tale 1. maj i Fælledparken siden 2019, hvor talen i en periode blev afbrudt af råbende tilhørere.

I 2020 aflyste hun sin hovedtale i Fælledparken og begrundede beslutningen med, at der de senere år har været uroligheder i Fælledparken på arbejdernes internationale kampdag.

Fejringen af kampdagen i Fælledparken endte dog i sidste ende med at blive aflyst grundet coronaepidemien.

Det gjorde den også i 2021, og sidste år var der slet ikke inviteret politiske formænd til at holde tale ved hovedscenen i Fælledparken.

B.T. forsøger at få en kommentar fra statsminister Mette Frederksen...