Beslutningen om at droppe store bededag som helligdag får nu konsekvenser for de socialdemokratiske politikere i en ny del af landet.

Endnu af de lokale afdelinger under Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) vil nemlig ikke have politikere til at tale ved arrangementer 1. maj.

På et bestyrelsesmøde i FH Storstrøm blev det tirsdag besluttet, at 1. maj bliver anderledes, end den plejer på det sydlige Sjælland.

FH Storstrøm holder normalt 1. maj i de sydsjællandske byer Vordingborg, Næstved og Faxe, hvor der plejer at være inviteret talere fra de politiske partier.

Skal Socialdemokrater holde sig væk fra arrangementer 1. maj?

Men sådan bliver det ikke i 2023, hvor FH Storstrøm i stedet vil koncentrere kræfterne om ét fælles 1. maj-arrangement i Næstved, og her vil der ikke få lov at komme nogen politiske talere.

Der må dog godt komme Socialdemokratiske talere ved FH Storstrøms arrangementer 1. maj på Lolland og Falster.

»Vi betragter det nu vedtagne lovforslag om at afskaffe store bededag som et tyveri af lønmodtagernes frihed og betaling,« siger Anders Ellegaard, der er formand for FH Storstrøm.

Det er den femte lokale afdeling under Fagbevægelsens Hovedorganisation, der har besluttet, at der ikke skal være socialdemokratiske talere ved arrangementer 1. maj.

22. februar kunne TV 2 oplyse, at organisationens afdelinger i Sønderjylland, Sydvestjylland, Aarhus og Sydfyn har besluttet ikke at invitere Socialdemokrater til at tale 1. maj.

»De har blandet sig i overenskomsten og taget bededagen fra os,« sagde formand Kim Houborg fra lokalafdelingen FH Sønderjylland til TV 2.