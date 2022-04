Når de røde faner blafrer, og alle øjne retter sig mod hovedscenen i Fælledparken i København 1. maj, så bliver det uden statsminister Mette Frederiksen på talerstolen.

Den socialdemokratiske formand er nemlig ikke blevet inviteret af vennerne i fagbevægelsen til den traditionsrige fejring af kampdagen.

»Efter to år uden fejring har vi valgt ikke at stille en gratis scene til rådighed for politikerne og i stedet fokusere mere på den faglige sag,« siger formand for FH København Per G. Olsen til B.T. og bekræfter, at man helt bevidst ikke har inviteret statsministeren.

»Hun vil altid tiltrække stor opmærksomhed, og det har jo også ført til tumult og andet andre år. Netop derfor valgte hun jo også at melde afbud, sidst hun blev inviteret. Vi har altså valgt ikke at invitere denne gang af samme årsag for at undgå et partishow,« tilføjer han.

Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) og de øvrige arrangører vender dog ikke kun ryggen til statsministeren.

Også de øvrige partiledere i rød blok må se langt efter taletid på den store scene.

SFs Pia Olsen Dyhr er dog gæst i et af de mindre telte på pladsen uden større eksponering. Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard gæster samme telt og er dermed den eneste regeringsprofil, der får taletid i Fælledparken.

Sidst, Mette Frederiksen gæstede hovedscenen i Fælledparken, var 1. maj 2019. Og der gik det ikke stille for sig.

Tale og tumult under Mette Frederiksens tale 1. maj 2019 i Fælledparken i København. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Tale og tumult under Mette Frederiksens tale 1. maj 2019 i Fælledparken i København. Foto: Liselotte Sabroe

En større gruppe venstrefløjsaktivister stimlede sammen foran scenen under S-dronningens tale, og med høje tilråb og tumult fik de flere gange den daværende oppositionsleder til at afbryde sin tale.

»Venner, prøv lige at høre her. Man kan godt være uenig i et demokrati, og man kan råbe. Men I skal lade være med at slås,« lød den skarpe opsang fra Mette Frederiksen til de uregerlige aktivister ved scenekanten.

Med den oplevelse in mente valgte hun at melde afbud til festlighederne i Fælledparken året efter.

»Sidste år opstod slåskampe, som gik ud over børn på 14-15 år, der ellers bare var til stede, fordi de er politisk interesserede,« forklarede hun.

Det års 1. maj-fejring endte dog med at blive aflyst på grund af pandemien. Samme skæbne overgik festlighederne i 2021.

Men netop urolighederne, der er brudt ud ved tidligere arrangementer, spiller ind i fagbevægelsens beslutning om ikke at invitere statsministeren og de røde partiledere.

»Det er altid vores ambition, at Fælledparken skal være et rart sted at være, også for familier og børn. Der stjæler tumulten al opmærksomheden,« siger Per G. Olsen.

Den manglende invitation til Frederiksen er dog også et symptom på et større problem for Socialdemokratiet, mener B.T.s politiske kommentator, Søs Marie Serup.

»Der er jo tale om et samarbejde med fagbevægelsen, der er i gradvis opløsning,« siger hun og kalder det et »historisk brud«.

»Mette Frederiksens socialdemokrati er ikke det arbejderparti, man engang var, selvom statsministeren har gjort sig store anstrengelser for at genvinde den position.«

Søs Marie Serup mener dog også, at 1. maj-fejringen i Fælledparken, der i fordums tid mest af alt lignede en socialdemokratisk sommerfest, er gledet i en langt mere venstreorienteret retning.

»Lidt kækt kan man sige, at det er lykkedes for nogle rabiate typer at ødelægge en hæderkronet sosse-fest,« slutter Søs Marie Serup.