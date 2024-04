Presset stiger på Manchester Uniteds manager Erik Ten Hag, der kun har vundet én ud af de seneste syv kampe i alle turneringer.

Og den tidligere topmålmand i klubben Peter Schmeichel satte kedlen yderligere i kog, da han ikke ville svare på et simpelt spørgsmål på direkte tv i en udsendelse på den Qatar-ejede kanal beIN Sports ifølge Mirror.

»Jeg vil ikke svare på spørgsmålet. Der er ingen chance for, at jeg vil svare på det spørgsmål. Jeg ved, at folk taler om det, men nej, jeg vil ikke svare på det,« siger Peter Schmeichel i udsendelsen.

Det svarede den tidligere danske EM-vinder til spørgsmålet, 'om Thomas Tuchel er den rigtige mand til at tage over i Manchester United'.

Svaret - eller mangel på samme - har sat spekulationer i gang blandt Manchester Uniteds fans. For Peter Schmeichel har eftersigende et godt forhold til Manchester-klubbens nye medejer, Sir Jim Ratcliffe.

Ved Peter Schmeichel mere om træner-situationen i den engelske storklub, end han vil ud med?

Danskeren har tidligere talt varmt om Thomas Tuchel som Manchester United-træner, fordi han efter danskerens mening er en manager, der passer godt til store klubber.

Tyske Thomas Tuchel er i øjeblikket cheftræner i Bayern München, men den tyske gigant har meddelt Tuchel, at hans kontrakt bliver ophævet, når sæsonen slutter efter svingende resultater i Bundesligaen.

Han er altså ledig på markedet til sommer.