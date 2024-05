Der er en ny førerhund i det trekløver, der jagter Superligaens guldfavoritter fra Brøndby, og det ultratætte guldræs kan ende med at blive afgjort på målfoto.

Trods pointtabet i Farum er det nemlig fortsat de blå-gule fra Vestegnen, der må påtage sig favoritrollen, men dét opgør betød samtidig, at guldtoget ser ud til at være kørt med et hold stående tilbage på perronen. I Parken blev Superligaens fans til gengæld mindet om én af livets grundregler.

Det mener B.T.s sportschef, Lasse Vøge, der her tager temperaturen på guldfavoritterne efter Superligaens 27. runde.

B.T.s GULDBAROMETER

»Brøndby holder fast i førertrøjen og er stadig det bedste bud på en pokalløfter den 26. maj.«

»Den frygtede tur til Farum Park er nu overstået – og den kastede et point af sig, hvilket Jesper Sørensen nok trods alt er godt tilfreds med. Og som weekenderne går, løber konkurrenterne tør for runder til at lukke hullet.«

»Men der har sneget sig en lidt ildevarslende tendens ind i Brøndbys spil. De holder op med at angribe i anden halvleg! Både hjemme mod Silkeborg og FCM og ude mod AGF og FCN mister Brøndby modet i løbet af kampen. 'Keep attacking'-tavlen skal graves frem, hvis ikke guld-forspringet skal smuldre.«

Jesper Sørensen bør måske overveje at finde sin forgængers 'Keep attacking'-skilt frem. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

»Godmorgen, FCK! Var det en god morfar-lur, I fik jer?«

»Den danske fodboldkæmpe er vågnet – spillet er ikke så poleret som tidligere set … men av av, det er effektivt. Og det minder bare alle Superliga-fans om én af livets grundregler: Man skal ALDRIG afskrive FC København!«

»Neestrups drenge har nu sat sig op forrest i feltet for at dirigere jagten på udbryderne fra Vestegnen. Men spørgsmålet er selvfølgelig, om københavnerne er for sent ude? Det kan blive afgjort på målfoto, hvis FCK lykkedes med at kuppe Brøndby i det indbyrdes opgør om to uger. Den kamp glæder jeg mig så meget til, at jeg sjattisser hver gang, jeg tænker på den.«

FCK er kun fire point efter Brøndby i guldkampen. Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

»FC Midtjylland er jo stadig klart med i guldkampen – altså, der er 'kun' fire point op. Og der er indbyrdes opgør, hvor man hurtigt kan tage en ordentlig luns af et forspring.«

»Men midtjyderne har nu flere gange afsløret, at de har sammenbruddet i sig.«

»Hjemmekampsfuseren mod FC Nordsjælland viste dette, og mandagens fiasko i Silkeborg satte bare fede streger under det. Og det Marianergravs-dybe bundniveau rimer bare ikke på guldtriumf.«

»FC Nordsjælland kendte godt betingelserne inden weekendens hjemmekamp mod Brøndby.«

»Der skulle med al sandsynlighed lutre sejre til for at lave det helt store guldkup. Og derfor er 1-1'eren umiddelbart en stopklods for de nordsjællandske mesterskabsdrømme.«

»For selvom, der kun er seks point op til førstepladsen, så er det godt nok svært at overhale tre hold på fem runder. Det løb er nok kørt.«