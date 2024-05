Landsholdsspilleren Henrik Møllgaard har store tanker om Aalborg Håndbolds Champions League-skæbne.

Onsdag aften venter et regulært brag i returopgøret i kvartfinalen mod storholdet Veszprem. Første opgør var præget af drama og en regulær skandale ved det sidste mål til 32-31 til ungarerne.

På hjemmebane i Aalborg har nordjyderne dog alle muligheder for at spille sig blandt de sidste fire i håndboldens forjættede land Final 4.

»Det skal være en fordel for os at spille foran 5500 tilskuere på egen bane. Jeg er meget, meget spændt på, hvad der egentligt venter. Jeg håber ikke, at det er dommerne fra Moldova, der dukker op igen, men de må da gerne være lige så venligsindet overfor hjemmeholdet, så har vi et meget godt skud,« siger Møllgaard til B.T.

Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Er du stadig irriteret over den afslutning i første kamp?



»Jeg er irriteret over, at vi ikke har teknologien til at tjekke det. At der ikke er styr på det. Det er en ærlig sag, at de går i panik og har fokus på alle mulige andre ting. Måske tror de også, de har noget i baghånden, der kan hjælpe dem. Deres første indskydelse er, at der er mål, og så skal de jo holde fast i det. Jeg er mest frustreret over, at vi i 2024 ikke er kommet længere med de her ting, og at det kun er til de store slutrunder, vi kan hjælpe dommerne,« siger han.

Den rutinerede forsvarsstrateg synes dog også, at nederlaget i Veszprem viser, at Aalborg er kommet et langt stykke i jagten på drømmen om at vinde det hele på den højeste europæiske hylde. Tidligere har man været i finalen.

»Vi har hele tiden taget Champions League dødseriøst, men det, der har ændret sig, er, at omgivelserne er begyndt at tage os dødseriøse. Vi kan godt mærke, at vores agtelse rundt omkring i Europa er røget i vejret. Der bliver snakket mere om Aalborg, men det er tydeligt at se, at vi også kan komme i kontakt med en helt anden hylde af spillere. Aron Palmarsson er et godt eksempel.«

»Vi kan også mærke, at måden, vi internt taler og tænker om det, har rykket sig. Vi kommer til at være dybt ulykkelige, hvis vi ikke kommer i Final 4. Og så er man nået et stykke vej, når vi er frustreret og småfornærmet over, at vi ikke vinder med 3-4 mål i Veszprem.«

Hånden på hjertet: Kan I vinde det hele?

»Altså, jeg har sagt inden kvartfinalerne, at der var større chance for, at vi vandt Champions League, end at vi kom til Köln. Det vil jeg stadig holde fast i. Veszprem er fra min stol det værst tænkelige scenario at løbe ind i, så jeg synes, at muligheden for at vinde Champions League er større, end at vi vinder over dem. De procenter har måske flyttet sig til en 50/50-kamp, efter vi fandt ud af, vi kunne holde dem under tryk i så lang tid. Skal vi en tur til Köln, er jeg også overbevist om, at vi vinder dernede,« lyder spådommen fra Møllgaard.

Han har en helt konkret opskrift på dansk succes på det ungarske storhold. Dét, som man lykkedes med i næsten hele kampen i Ungarn, hvor man smed en seksmålsføring undervejs.

»Der er kun én vej for os. Det er at trykke på maksimalt fysisk. Og så er det ikke sikkert, at kræfterne holder, men det er vores eneste vej til at slå dem.«

Du kan følge opgøret live her på bt.dk fra 18.45.