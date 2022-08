Lyt til artiklen

»Jeg tænker, hun slog sig sammen med min anden ekskæreste for at få hævn over mig,« konstaterer den tiltalte reality-deltager.

Anden retsdag i en omfattende sag om blandt andet vold, trusler og frihedsberøvelser er mandag gået i gang.

Og igen har manden, der er i 20erne og kendt fra tv, indtaget retslokalets midterste plads for at afgive forklaring.

Han afviser blankt de beskyldninger, som tre af hans ekskærester har rettet mod ham, og som politiet nu har rejst tiltale for.

Anklageskriftet tæller i alt 105 forhold. Herunder en hel del færdselsovertrædelser. Men de første syv forhold omhandler en kvinde, han var kærester med slutningen af 2016 og mellem halvandet og to år frem.

Ifølge anklageskriftet frihedsberøvede han hende i efteråret 2017 ved at tvinge hende ind i en bil og nægtede hende at komme ud.

I anklageskriftet lyder det, at han ville have hende til at love ham, »at hun ikke ville gå fra ham, for hvis ikke tiltalte havde hende, var der ingen andre, der skulle have hende«.

Videre er han tiltalt for på et andet tidspunkt at have skubbet hende omkuld og slået hendes ansigtet ned i asfalt, ligesom han også uberettiget skulle have taget hendes telefon og overført prekære billeder til sig selv fra den.

Alt sammen skulle være foregået, mens de var i et forhold.

Han nægter det hele. Men han erkender, at de godt kunne blive uvenner:

»Bølgerne gik højt. Hun har et temperament, og jeg har et temperament. Så råbte vi af hinanden.«

Konfronteret med gamle messenger-samtaler mellem ham selv og ekskæresten, understreger han, at ekskæresten overdriver, når hun i beskeder anklager ham for at have slået hende.

»Hun overdriver hele tiden, det så man jo også dengang i retten,« siger han.

Han henviser til, at det ikke er første gang, at de to ekspartnere møder hinanden i retten.

I foråret 2018 sad reality-deltageren nemlig på anklagebænken ved Retten i Hillerød.

Her var han tiltalt for at have begået tre forhold om vold og vidnetrusler mod selvsamme kvinde. En kvinde, han stadig var kærester med, da sagen dengang var for retten.

Dengang blev han frikendt for det hele. Retten fandt ikke det kvindelige vidne troværdigt, lød det.

»Retten mente, hun havde pyntet på historien og var usammenhængende,« gengiver den tiltalte.

Han fremhæver også, at de ting, han nu er tiltalt for at have udsat hende for, aldrig blev nævnt dengang i retten i 2018, selvom de jo skulle være fundet sted.

Han blev også først i 2020 gjort opmærksom på, at hun skulle have politianmeldt ham igen. Og dette for at få hævn, mener han.

For retten forklarer den tiltalte, at kvinden skulle være gået sammen med en af hans andre ekskærester for at hævne sig.

Den anden ekskæreste er også en del af anklageskriftet.

Her er reality-deltageren tiltalt for under et samleje uden samtykke have filmet det og siden delt videoen med andre via Snapchat.

Også dette afviser han at have gjort.

Ligeledes nægter han at have udsat en tredje ekskæreste for frihedsberøvelse og vidnetrusler.

Den tiltaltes forklaring fortsætter resten af mandag. Der er afsat i alt syv retsdage til sagen, og det forventes, at der falder dom i 21. september.