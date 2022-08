Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

»Din lille so, du kommer til at bøde for alle dine handlinger. Vi finder dig uden problemer og laver tortur på dig,« skrev han angivelig i en sms til sin ekskæreste og brød dermed det tilhold, han havde mod at kontakte hende.

I hvert fald hvis man spørger anklagemyndigheden.

Selv nægter manden, der er kendt fra tv og i øvrigt er beskyttet af navneforbud, sig skyldig. Ligesom han også nægter at have udsat ekskærester for frihedsberøvelse, blufærdighedskrænkelser og et tilfælde af vold.

Da manden i 20erne mandag formiddag indtog retslokale 41 i Københavns Byret, var det iført sort T-shirt, hullede denim-shorts, Birkenstock-sandaler, sorte sokker – og faktisk også med ønsket om at erkende sin skyld i nogle af de mange, mange forhold, han er tiltalt for.

Dog langtfra dem alle. Og slet ikke de mest alvorlige.

I alt består anklageskriftet af 105 forhold. De fleste omhandler færdsel: At den tiltalte har kørt bil uden førerret, uden sele og uden øje på speedometeret. Flere gange har han i årenes løb nemlig kørt for stærkt, lyder det i anklageskriftet.

Størstedelen af anklageskriftets mange forhold erkender han. Men i omtrent 40 af dem nægter han sig skyldig. Og blandt disse findes de tungeste påståede forbrydelser.

Blandt andet er han tiltalt for at have blufærdighedskrænket flere ekskærester ved at skaffe sig adgang til nøgenbilleder af dem og sende dem videre. Både til sig selv og andre.

En af kvinderne skulle han på et tidspunkt have slået. Banket hendes hoved ned i asfalten.

Derudover er han tiltalt for at have frihedsberøvet to af kvinderne. I begge tilfælde blev de ifølge anklageskriftet tvunget ind i en bil og nægtet frihed imellem 30 minutter og en time.

En af kvinderne gik så i foråret 2020 til politiet. Hvilket han fandt ud af.

Snart sendte han ifølge anklageskriftet en storm af trusler i hendes retning.

Blandt andet skulle han have truet hende med at klippe både hendes hår og fingre af.

»Bliver du ved med dine handlinger, jo slemmere bliver det for dig. Husk, vi ser alt, hvad du lægger ud, og hvor du og din familie befinder sig,« lød det angivelig i en sms.

I slutningen af maj 2020 fik kvinden et tilhold. Et tilhold, der betød, at ekskæresten ikke længere måtte kontakte hende.

Men ifølge anklageskriftet holdt det ham ikke tilbage.

I perioden efter skulle han have liket hendes opslag på Instagram, ringet til hende, udtalt sig om hende i et interview med et medie og sendt sms'er. Blandt andet en, der lød:

»Jeg elsker dig for evigt.«

Under tirsdagens retsmøde gjorde den tiltalte det klart, at han nægter flere af forholdene omhandlende sine ekskærester.

Han nåede dog aldrig at fortælle sin side af sagen, før der opstod et større bilagsrod i retten, og sagen blev udskudt.

Foruden de allerede beskrevne forhold er den unge mand tiltalt for at have overfaldet både en buschauffør og to politibetjente verbalt med skældsord, for besiddelse og handel med narko, for databedrageri og for at have indledt en slåskamp på en McDonald's.

Det er planen, at retten i løbet af syv dage skal tage stilling til den omfattende sag.

Adskillige vidner har modtaget en indkaldelse til retten. 52 i alt. På grund af den tiltaltes tilståelser i visse af forholdene slipper flere nok alligevel for at møde op.

Holder tidsplanen, falder dommen i sidste halvdel af september.