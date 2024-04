Hun var i sit livs krise og havde det psykisk dårligt.

Sådan forklarede en dansk kvindelig medieprofil i retten, da hun afgav forklaring i Retten i Holstebro.

Den 37-årige kvinde er tiltalt for utallige voldelige overfald på sin tidligere samlever, hvor hun flere gange om ugen skulle have slået med knyttet hånd, truet og kastet ting efter sin kæreste.

Hun er også tiltalt for at have slået deres spæde barn på lårene, fremgår det af sagens anklageskrift. Hun nægter sig skyldig i alle anklagerne.

Under kvindens lange forklaring i retten, svarede hun gang på gang, at hun ikke kunne huske flere af de voldsforhold, som hun er tiltalt for, viser retsbogen fra sagens første retsdag, som B.T. er i besiddelse af.

Den tiltalte kvinde har tidligere arbejdet på flere landsdækkende og regionale medier i redaktørstillinger og medvirket i populære tv-programmer.

Ifølge kvinden kunne hun ikke huske, hvad der var sket, da det lå flere år tilbage – ifølge anklageskriftet stod volden på fra 2018 til 2020.

Da specialanklager Camilla Berg spurgte kvinden, om hun havde slået, sparket, bidt, nevet eller spyttet på af sin ekskæreste var svaret nej, for hun kunne ikke huske episoderne.

Ifølge den 37-årige medieprofil var hun blevet manipuleret ind i forholdet med sin ekskæreste og domineret af ham.

»Jeg fik det psykisk dårligt,« lød det i retten ifølge retsbogen, hvor det også står beskrevet, at kvinden fortalte, at hendes »virkelighedsopfattelse var forstyrret«.

Tiltalt for at slå ham under køretur

Den tiltalte kvinde kunne heller ikke huske, at hun skulle have slået sin ekskæreste flere gange med knyttet hånd i brystet på parkeringspladsen foran Trapholt Museum.

Ligeledes kunne hun heller ikke huske en køretur mod Storebæltsbroen, hvor hun skulle have slået ham i hovedet med knyttet hånd, mens han kørte bilen.

Ifølge Holstebro Dagblad, der var til stede i retten, forklarede kvinden, at hun havde anmeldt sin ekskæreste for vold – men ifølge avisen er sagen droppet på grund af manglende beviser.

Til gengæld kunne kvindens ekskæreste og sagens forurettede godt huske de episoder.

Fødselsdag ændrede alt

Kvindens kæreste, der ligesom tiltalte arbejdede i mediebranchen, fortalte i retten, at de to havde indledt et forhold i 2017, efter de havde lært hinanden at kende på deres fælles arbejdsplads.

»De flyttede ret hurtigt sammen, da deres forelskelse var stærk. De mødte dog hurtigt udfordringer efter et par måneder,« fremgår det af retsbogen af mandens vidneforklaring i retten.

Han huskede særligt kvindens fødselsdag.

»Jeg synes selv, at jeg havde købt nogle ret flotte støvler til hende, men det blev første gang, jeg så det mørke blik i hendes øjne,« forklarede han ifølge Holstebro Dagblad, og forklarede, at medieprofilen ikke ville have hverken gaven eller kage senere.

Han fortalte, at fødselsdagen sluttede med, at han måtte flygte fra lejligheden, da medieprofilen blev så sur på ham, at hun skulle have kastet en bog efter ham.

Det skulle have været første gang, at hun var voldelig overfor ham.

Flygtede med barnet

Episoden fik manden til at flytte fra kvinden og stoppe forholdet. Men de genoptog kontakten. Og kort tid efter blev den nu 37-årige kvinde gravid, hvilket fik dem til at finde sammen igen.

Selvom de besluttede sig for at få barnet, var lykken kort. I retten fortalte manden om en episode kort inden deres barn kom til verden.

»De lå en morgen og talte om, hvordan det skulle være, hvis de flyttede sammen igen. Tiltalte gik i bad, og vidnet gik ud i køkkenet og skar frugt. Da tiltalte kom ud fra badet, kastede tiltalte frugten efter ham i sengen og begyndte at slå på ham igen med knytnæve fra siden,« står der i retsbogen.

Manden flygtede herefter fra lejligheden og tog hjem til sin mor.

Selvom volden eskalerede i den efterfølgende periode, blev han sammen med hende. Han forklarede, at tiltalte kunne falde ned i et psykisk sorthul. I sådanne perioder kunne hun finde på at overfalde ham flere gange på en dag med slag og spark.

Anklagerens spurgte ham, hvorfor han ikke gik fra kvinden?

»Jeg havde for det første en drøm om at få vores familie til at fungere,« sagde han og fortalte, at han var bange for, at sagen ville skade ham uden at uddybe præcist hvordan.

Han nævnte en episode, hvor hun havde slået ham i hovedet, fordi han ikke var hurtig nok til at »lave nogle æg til hende.«

Flygtede med barnet

Efter manden havde kontaktet sin egen læge, blev kommunen involveret. Ifølge retsbogen fik de hjælp både før og efter fødslen.

Men ifølge ekskæresten hjalp det ikke. Faktisk blev det kun værre, da barnet kom til verden. Flere gange talte han med sin familie om at søge hjælp og komme væk med barnet, da han frygtede for deres nyfødtes sikkerhed.

En dag blev det for meget. I et ud af mange overfald, hvor han havde beskyttet barnet mod moren, fik han nok, fortalte han i retten.

6. april 2020 vågnede deres barn om natten og var ked af det. Ifølge ekskæresten gik tiltalte ind til barnet og råbte af det. Det fik ham til at stå op og gå ind til dem. Kvinden reagerede ved at kaste ting efter ham. Om morgenen, da han vågnede, blev han overfuset af medieprofilen, der råbte af ham og barnet.

»Bøssesvin,« skulle hun have råbt af manden og kaldt barnet for »rottefjæs«.

Manden gik fra deres bolig med barnet og ringede efter hjælp ved kommunen. Herefter kom både politiet og folk fra kommunen og hjalp ham med at pakke sine ting i sikkerhed.

Retssagen blev udskudt på ubestemt tid, da Retten i Holstebro først skal finde tid i kalenderen til en ny retsdag, da der skal bruges en dag til at afslutte sagen, fremgår det af retsbogen.

