En stor, dansk medieprofil er tiltalt for vold mod sin mand og baby.

Kvinden, der er i slutningen 30erne, har tidligere arbejdet på flere landsdækkende og regionale medier i redaktørstillinger.

Volden er angiveligt hovedsageligt gået ud over manden. Men hun er også tiltalt for vold mod sit spæde barn, hvilket fremgår af anklageskriftet mod kvinden, som B.T. har søgt aktindsigt i.

Her fremgår det videre, at hun skulle have slået babyen på låret mindst fire gange. Volden mod barnet skulle være fundet sted fra 22. juli 2019 til 7. april 2020.

På gerningstidspunktet var barnet under et år.

Omfattende vold mod manden

Manden er det andet offer i sagen.

I anklageskriftet bliver det beskrevet, at den tiltalte kvinde fra 1. juli 2018 til 7. april 2020 ugentlig slog ham med knytnæve, sparkede, bed, nev og spyttede på manden.

Kvinden er også tiltalt for at have slået manden ved et besøg på Museum Trapholt i november 2018. Her skal hun have slået ham flere gange på kroppen, da de stod på parkeringspladsen foran museet.

Ligeledes er kvinden tiltalt for at have slået manden, da de kørte i bil.

I juni 2019 var de på vej fra København mod en større jysk by, mens manden sad bag rattet skal kvinden have slået ham i hovedet.

Hvis kvinden kendes skyldig i volden mod babyen og manden, mener Midt- og Vestjyllands Politis anklagemyndighed, at kvinden skal idømmes en fængselsstraf.

Ligeledes noterer anklageren, at der tages forbehold for erstatning til barnet og manden.

Sagen er endnu ikke berammet, og det er uvist, hvordan kvinden forholder sig til anklageren.

Fra hendes forsvarer, Michael Nauman, lyder det, at han ikke har nogen kommentarer.

Lyt til kriminalredaktionens podcast 'På Fersk Gerning' her, eller hvor du plejer at høre podcast.