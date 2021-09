En kraftig brand i Hvide Sande i det vestjyske har fået en uhyggelig konsekvens.

Det kan man læse i et tweet fra Midt- og Vestjyllands Politi.

Her kan man læse, at kemi fra den kraftige brand, der brød onsdag, er røget ud i fjordvandet.

Som resultat er dele af fjordvandet blevet rødt og ætsende. Og derfor, skriver politiet, 'skal alle surfere, badende mv. søge på land', skriver politiet.

Og derfor skal man blive ude af vandet, lyder opfordringen fra politiet.

Branden begyndte på en laksefabrik i byen, og har udviklet kraftig røg i lokalområdet.

Meldingerne fra politiet onsdag var, at 40 personer var blevet evakueret i forbindelse med branden og røgen.

Torsdag kunne de evakuerede beboere igen vende tilbage til deres boliger.

Brand i Hvide Sande. Foto: Presse-fotos.dk Vis mere Brand i Hvide Sande. Foto: Presse-fotos.dk

Men slukningsarbejdet står fortsat på.

»Det kommer nok til at tage det meste af dagen at få branden slukket helt,« sagde vagtchef ved politiet Jesper Brøndum til B.T. torsdag morgen.

Klokken 11.00 torsdag var der endnu ingen tidshorisont.

En af grundene til, at det tager så lang tid at få slukket branden helt, er, at der ifølge indsatsleder fra Brand & Redning MidtVest er tale om en storbrand. Det fortalte indsatsleder Michael Nielsen til TV Midtvest.

Først når branden er slukket helt, og bygningen er kølet af, kan brandteknikere gå i gang med at undersøge, hvad brandårsagen var.

På grund af nogle af de materialer, som var inde i bygningen, tages der ingen chancer, hvad det angår.

»Der er nogle gulvplader, som er behandlet med lud derinde, og det er noget giftigt stads,« siger vagtchef Jens Brøndum torsdag morgen.

B.T. følger sagen.