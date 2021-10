En eller flere indbrudstyve har formentlig haft ekstra travlt i weekenden.

I intet mindre end otte huse i samme by har der været uvelkomment besøg, hvor en eller flere gerningsmænd har taget for sig af hjemmenes indhold.

Det skriver Viborg Folkeblad.

Indbruddene fandt alle sammen sted i Viborg, og i flere af tilfældene har tyvene brudt et vindue op for at få adgang til husene.

De langfingrede gerningsmænd er sluppet af sted med både smykker, kontanter, ure, computere, en PlayStation og nogle jakker. I tre af husene er der endnu ikke overblik over, hvad der er blevet stjålet.

Det lokale politi i Viborg siger til Viborg Folkeblad, at det er muligt, at der er en sammenhæng mellem de otte indbrud, men at det endnu er for tidligt at lægge sig fast på en hypotese.

»I forhold til opbrudsmetoden ligner de hinanden, men da vi endnu ikke har det fulde overblik over kosterne, er det svært at sige, om der er tale om de samme gerningsmænd,« lyder det.

Efterårsferien, som netop er startet, er en særlig udsat uge, når det kommer til indbrud.

Antallet af indbrud i gennemsnit stiger i hele landet med 60 procent i uge 42 sammenlignet med uge 41, lyder det i en pressemeddelelse fra forsikringsselskabet Alm. Brand.

Det skyldes, at indbrudstyvene foretrækker de mørke måneder, hvor de kan agere uden at vække opsigt.

Derfor er det vigtigt at beskytte sit hus mod indbrud på alle de måder, man kan.

Se i boksen nedenfor, hvordan du bedst gør det.