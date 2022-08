Lyt til artiklen

Hun var med til at bringe en af verdens mest forhadte mænd gennem hans værste krise, men nu er Jerry Hall fortid som fru Murdoch.

Ægteskabet med Mick Jaggers eks siges at have haft en beroligende effekt på Rupert Murdoch, og den tidligere supermodel var efter manges opfattelse med til at bringe ham på ret køl efter aflytningsskandalen på avisen News of the World.

Nu er mediemogulen Rupert Murdoch dog efter alt at dømme blevet skilt for fjerde gang.

Flere britiske medier skriver torsdag, at den 91-årige milliardær og hans 66-årige hustru nu definitivt er eks'er.

(Arkivfoto) Foto: zz/Dennis Van Tine/STAR MAX/IPx Vis mere (Arkivfoto) Foto: zz/Dennis Van Tine/STAR MAX/IPx

Som alt andet ved den aldrende rigmand er også denne skilsmisse temmelig kulørt og omgærdet af mystik.

Det er ikke mere end fem uger siden, at Jerry Hall indgav en skilsmissebegæring i Los Angeles på grund af »uforenelige forskelle«.

Onsdag forlød det imidlertid, at den tidligere supermodel var kommet på andre tanker og havde bedt sin advokat om at annullere begæringen.

Seneste nyt er imidlertid, at skilsmissen nu skulle være en realitet.

Det skriver blandt andre The Guardian og The Mirror.

De respektive advokater for det nu forhenværende ægtepar oplyser i en fælles udtalelse, at »Jerry Hall og Rupert Murdoch har gennemført deres skilsmisse. De forbliver gode venner og ønsker hinanden alt det bedste i fremtiden«.

Det har været fremme, at ønsket om skilsmisse oprindelig kom fra Murdoch.

Rygtesmede mente at vide, at han afsluttede ægteskabet i en mail. Til stor overraskelse for Jerry Hall. Hun sad på det tidspunkt i London og ventede på, at han skulle komme til byen.

Rupert Murdoch og Jerry Hall fotograferet i 2019. (Arkivfoto) Foto: Danny Moloshok Vis mere Rupert Murdoch og Jerry Hall fotograferet i 2019. (Arkivfoto) Foto: Danny Moloshok

Hall var dog hurtig til at indgive en skilsmissebegæring i Californien. Stedet var næppe tilfældigt valgt, idet lovgivningen her betyder, at ejendomme købt under ægteskabet skal deles 50/50.

I løbet af deres seks år lange ægteskab har parret investeret i flere store ejendomme sammen.

Jerry Hall allierede sig også med en tidligere antiterror-betjent, som skulle hjælpe hende med at få fuld indsigt i parrets finansielle forhold.

Forleden skrev The Daily Mail så, at Halls advokat 9. august have bedt retten i Los Angeles om at droppe sagen.

Rupert Murdoch er blevet skilt for fjerde gang. (Arkivfoto) Foto: Mike Segar Vis mere Rupert Murdoch er blevet skilt for fjerde gang. (Arkivfoto) Foto: Mike Segar

Det fremgik ikke, hvorfor hun skulle ønske at annullere skilsmissebegæringen, eller om parret havde indgået et forlig.

Der bliver nu gisnet om, hvordan Hall bliver stillet økonomisk efter skilsmissen, og om parret har indgået en eller anden form for forlig.

Det er uklart, hvorvidt de har en ægtepagt, men flere medier antager, at det er tilfældet.

Sikkert synes det dog at være, at de to er gået hver til sit.

Rupert Murdoch er grundlægger af verdens største nyhedsimperium, News Corp. Han skønnes at være god for omkring 19 milliarder dollar. Han har været gift – og skilt – tre gange tidligere og har i alt seks børn.

Ægteskabet med ham var Jerry Halls første.

Også hun er godt ved muffen. I sin tid tjente hun en formue som frontfigur for kosmetikfirmaet Revlon, og hun fik også en pæn sum med sig efter bruddet med Mick Jagger.

Hun har fire børn med Rolling Stones-forsangeren, men de to fik aldrig papir på hinanden, selvom de var sammen i 22 år.