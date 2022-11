Lyt til artiklen

Den amerikanske skuespiller Christina Applegate har gennem livet været hårdt ramt af sygdom.

Tilbage i 2008 blev hun nemlig ramt af brystkræft. I den forbindelse fik hun fjernet begge sine bryster.

Få år senere blev det opdaget, at hun havde BRCA-genet, er et gen, som alle har. Men hvis man er BRCA-positiv, så betyder det, at man er modtagelig over for mutation i genet. Hos kvinder betyder det, at der er øget risiko for kræft i æggestokkene blandt andet.

Derfor fik hun fjernet sine æggestokke.

I 2021 blev hun så ramt af multipel sklerose. Hos The New York Times løfter hun nu sløret for, hvordan det er at leve med den sygdom.

»Jeg har taget 18 kilo på og kan ikke længere gå uden stok. Jeg vil gerne have, at offentligheden skal vide det,« siger Christina Applegate.

Christina Applegate fik konstateret multipel sklerose under optagelserne af Netflix-serien 'Dead to me'. Det førte til, at produktionen indstillede arbejdet for en tid for, at hun kunne få sin behandling.

Men det kan ikke lade sig gøre at kurere multipel sklerose.

»Det kommer ikke til at blive bedre. Jeg kommer aldrig til at acceptere det. Jeg vil aldrig få det helt godt igen,« siger Christina Applegate.