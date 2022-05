Da 'Hvem holder masken?' sidste år havde premiere, kaldte TV 2 det både 'et underholdningshit' og 'stærkt vanedannende'.

Meget tyder dog på, at konceptet – der ellers har fået stor succes verden over – ikke har været helt så vanedannende som først antaget.

Til Danmarkspremieren 6. november så 849.000 danskere med. Allerede ugen efter faldt en del fra, og her var blot 733.000 nysgerrige på, hvilke kendisser der gemte sig bag de spektakulære kostumer.

Selvom 'Hvem holder masken?' sidste år mistede seere i hobetal, havde TV 2 premiere på underholdningsprogrammets anden sæson 22. april. Men seerne udebliver.

Antallet af danskere, der klikkede ind på kanalen for at se den gakkede gættekonkurrence, – eller så med på streaming – faldt nemlig til 422.000. Det viser tal fra Nielsen.

Det er et fald på 427.000 seere sammenlignet med sidste års premiereafsnit.

Til sæsonens andet program var tallet faldet til 356.000 – dog er antallet af streams ikke medregnet. Det betyder – for nu – at seerandelen er faldet med 377.000 i forhold til sidste års andet afsnit.

»'Hvem holder masken’ ligner ikke de andre underholdningsprogrammer – og som seertallene også afspejler, falder syngende dukker ikke i alle aldres smag,« lyder det fra underholdningsredaktør på TV 2, Thomas Richardt Strøbech, i en mail til B.T. og tilføjer:

»Når vi lancerer et stort univers, håber vi jo altid på at bygge et stort publikum omkring, så premieretallene er jo på den måde ikke et drømmescenarie.«

Alligevel hæfter Thomas Richardt Strøbech sig ved, at en »overordnet engageret og begejstret tone« på programmets sociale medier viser, at der altså er nogle, der synes, det er sjovt at gætte med derhjemme.

»I en streaming-tid har vi netop mulighed for at tilbyde programmer, som måske går lidt til kanten og ikke nødvendigvis skal samle alle, da vi har et bredt udvalg af alternativer til fredagsunderholdningen på TV 2 PLAY,« fortæller han.