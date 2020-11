Så er der godt nyt til dem, som altid har været inspirerede og/eller misundelige på Sanne Salomonsens sans for mode.

Danmarks ukronede rockdronning sælger nemlig ud.

Og det skal ikke forstås i overført betydning, som om hun giver køb på sine principper, men tværtimod helt bogstaveligt.

Den 64-årige sangerinde har nemlig i næste weekend tænkt sig at åbne sit klædeskab op og sælge ud af sine brugte beklædningsdele. Det skriver TV 2 Lorry.

Ifølge mediet vil Sanne Salomonsen selv stå bag kassen, når hendes tøj og sko skal sælges fra DrømmeCaféen i Dronningmølle i Nordsjælland.

Og noget tyder på, at landets rockmama ikke får svært ved at finde kunder, således hun kan tjene lidt ekstra penge udover sin sædvanlige indkomst.

I hvert fald fortæller Anne-Dorthe Liljedahl, som er ejer af DrømmeCaféen, at interesseren har været enorm, siden hun annoncerede begivenheden på Facebook i sidste uge.

»Jeg tror både, at det er Sannes tøj, der trækker folk til, men også hende som menneske. Når folk hører, at hun selv kommer og sælger tøjet, så siger de: 'Jeg kan nok ikke passe tøjet, men jeg kommer alligevel for at sige hej,' siger hun til TV 2 Lorry.

Anne-Dorthe Liljedahl påpeger endvidere, at hun og hendes mand, som hun ejer caféen med, har taget de relevante forholdsregler, således at arrangementet kan foregå efter corona-restriktionerne.

Du kan se caféens opslag herunder: