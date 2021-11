Den tidligere glamourmodel Katie Price fik efter sigende en noget mere kompliceret flyrejse til Las Vegas forleden.

Her skulle den 43-årige kendis have fløjet fra New York til spillebyen i Nevada, men fordi hun angiveligt nægtede at iføre sig mundbind, skal hun være blevet smidt af flyet.

Det skriver Daily Mail, som har talt med flere tilstedeværende vidner.

Ifølge det britiske medie var Katie Price onsdag morgen på vej fra London til Las Vegas sammen med sin forlovede, 32-årige Carl Woods.

Hun mellemlandede i New York, hvor hun på flyet mod Vegas flere gange skal være bedt om at tage mundbind på, hvilket hun angiveligt nægtede.

Til sidst skal hun være blevet smidt af flyet, som så fløj afsted uden hende.

Katie Price har ikke kommenteret episoden, men Daily Mail har talt med en kilde tæt på modellen, som påstår, at Katie Price ikke blev smidt af flyet, men selv valgte at forlade det på grund af kravet om mundbind.

Ifølge kilden havde Katie Price taget sit mundbind af, fordi hun skulle tale i telefon med sine børn.



»Hun valgte at gå ud af flyet, fordi opkaldet ikke var slut. Hun forlod det bare og tog det næste fly i stedet. Det var ikke noget voldsomt drama,« siger kilden.

Daily Mail har været i kontakt med flyselskabet Delta, som ikke vil bekræfte, at de onsdag smed en passager af flyet.

De vil dog gerne udtale, at mundbind er et krav under deres rejser, og at folk, der ikke overholder kravet, vil blive bortvist.

»Som følge af de amerikanske flyregler kræver vi, at alle rejsende over to år ifører sig mundbind på hele rejsen. Mundbindet må kun fjernes, når der skal spises eller drikkes.«

Ifølge Daily Mail formåede Katie Price at få plads på et andet fly til Las Vegas, hvor hun skal være ankommet sent onsdag aften dansk tid.