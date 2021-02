Komikeren Jonatan Spang afslører i sit tv-program, 'Tæt på sandheden', at han skal være far.

Han får danskerne til at grine, når han blandt andet revser politikerne, men snart får komikeren Jonatan Spang selv lidt ekstra at smile af.

I det nyeste afsnit af 'Tæt på sandheden med Jonatan Spang', siger han nemlig, at han og hustruen, Louise Ryberg, venter barn.

Nyheden bekræftes af Annette Wigandt, PR-manager for Jonatan Spang, i en sms til B.T., og skriver at parret har følgende kommentar.

'Det er rigtigt, at vi venter barn til foråret, og vi glæder os rigtig meget.'

I programmet breaker Jonatan Spang nyheden i forbindelse med historierne om, at der på fødegangene har manglet jordemødre.

»Hvorfor taler du om det her Jonatan?«

»Handler det om, at du snart skal føde selv? Lad mig svare, jeg foretrækker at sige, at vi skal føde. Min hustru og jeg, jeg kan ikke tage æren helt alene, det er en holdpræstation, men det er klart, jeg tager selvfølgelig det her emne op for at fedte for de københavnske jordemødre, og for at min hustru og jeg kan få lidt special treatment og få en af de lækre fødsler.«

Få minutter efter, gentager han det så klart, som det overhovedet kan gøres, da han interviewer Sophie Hæstorp Andersen.

»Jeg skal have et barn,« siger han.

Annette Wiegandt fortæller, at parret ikke har yderligere kommentarer, udover at:

Komikeren blev gift i september 2020 med Louise Ryberg, efter de havde dannet par i fire år.