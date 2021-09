'Det er forfriskende at se jer to ældes med ynde.'

Sådan skriver en fan i kommentarsporet, efter 46-årige Drew Barrymore delte et billede af hende selv og 'Charlie's Angels'-kollegaen, Cameron Diaz, der er 49, på sin Instagram.

På billedet ses de to i en tæt omfavnelse. Med tydelige rynker omkring både øjne og mund får veninderne en hel del ros for ikke at have redigeret billedet. Noget, man ellers ofte ser på de sociale medier.

'Jeg elsker det. Skønhed uden filtre og forstærkere – det er, hvad sociale medier har brug for mere af,' skriver en anden i kommentarfeltet.

View this post on Instagram A post shared by Drew Barrymore (@drewbarrymore)

'Smukt. Jeg elsker, hvordan I omfavner jeres alder yndefuldt,' skriver en tredje, mens en fjerde direkte takker de to for ikke at redigere billedet.

Kommentarfeltet, der i skrivende stund tæller mere end 13.500 kommentarer, bugner simpelthen med rosende ord til skuespillerinderne.

Flere kendisser stempler også ind, heriblandt skuespilkollegerne Gwyneth Paltrow og Kristen Bell, der kvitterer med både hjerter og en 'cuties'-kommentar.

Drew Barrymore og Cameron Diaz har kendt hinanden siden de var teenagere, og har bibeholdt det tætte bånd i hele tre årtier.

I 2000 udgjorde de, i selskab med Lucy Liu, Charlie's Angles i filmen af samme navn.