Tv-værten Cecilie Frøkjær har i 11 år dannet par med journalist og forfatter Michael Robak.

Men de deler ikke seng.

I hvert fald ikke hver dag, for parret bor stadig hver for sig – og det er noget Cecilie Frøkjær tydeligt fornemmer vækker undren blandt andre, fortæller hun til Billed-Bladet.

Ifølge den 55-årige tv-vært fungerer det »simpelthen så godt«, at hun og Michael Robak har hver sit domicil.

»Vi har ingen planer om at bo sammen, for det er en super fed løsning, som vi er så glade for. Og vi glæder os så­dan til at se hinanden, så der er kun fordele,« siger Cecilie Frøkjær.

De seneste par år har Cecilie Frøkjær været vært på 'Deja-vu med Frøkjær' på TV 2 Charlie, men hun er måske mest kendt fra tiden som frontkvinde på 'Go’morgen Danmark' på TV 2.

Kæresten Michael Robak har også haft rollen som vært på 'Go’morgen Danmark' i et års tid. I dag er han redaktør på TV 2 News.

Cecilie Frøkjær har den 22-årige søn Mikkel og den 19-årige datter Sara fra det syv år lange ægteskabet med radioværten Lars Daneskov, som hun blev skilt fra i 2008.

