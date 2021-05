For fire måneder siden blev han det for anden gang. Morfar. En titel, der tidligere har fyldt Bubber med store og voldsomme følelser.

»Jeg er blevet morfar, og det er uden sammenligning det vildeste, der nogensinde er sket. Det lille væsen gør mig så glad. At se de små tæer, fingre og det lille ansigt. Jamen, det er næsten for godt til at være sandt. Samtidig giver han mig følelsen af, at 'yes, jeg har gjort mit arbejde for at skabe en familie'.«

Sådan sagde Bubber ved den lejlighed til magasinet Vores Børn om sit første barnebarn. Men selvom følelserne sandsynligvis stadig er de samme, er der sket meget siden i den 56-årige tv-værts liv.

Ting, som gør, at han ikke er så tæt på det lille nye væsen, som er hans datter Sofias andet barn.

Arkivfoto fra 1998 af Bubber og familien. Foto: NILS MEILVANG Vis mere Arkivfoto fra 1998 af Bubber og familien. Foto: NILS MEILVANG

Kort tid efter ovennævnte interview meddelte Bubber nemlig, at han efter 28 års ægteskab var gået fra sin kone Christina, med hvem han har tre voksne børn. Og at han nu ventede barn med sin nye kæreste, Signe Rossing.

Efterdønningerne af den skilsmisse er stadig ikke helet. For den nye kæreste var en mangeårig veninde af familien. Som havde kendt børnene, fra de var små.

»Jeg blev nødt til ligesom at fortælle det, men kunne jo heller ikke sætte folk ind i både den enes og den andens side, så det gav bare nogle rigtig rigtig ufede overskrifter og nogle lede kommentarer hele vejen igennem,« som han ifølge Se og Hør for nylig fortalte i programmet 'Deja-vu med Frøkjær' om bruddet og den 'nye' kvinde i hans liv.

For ikke mindst Bubbers tre voksne børn har bruddet været svært at håndtere, og det har angivelig sat dybe og smertelige spor i deres relation. Så dybe, at de ifølge forlydender i perioder ikke har ønsket at se deres far.

Og sporene sidder der tilsyneladende stadigvæk.

For Kristi himmelfartsdag blev hans andet barnebarn, Sofias lille datter, døbt. Uden Bubber.

»Jeg var desværre ikke med. Og det er jeg rigtig ked af,« siger Bubber til B.T. og ønsker ikke at kommentere yderligere.

Kan du forstå, at Bubbers datter ikke inviterede ham med til barnedåb?

Sidste forår så det ellers ud, som om der var lys forude. Her blev Bubber nemlig spottet i indre København sammen med datteren Sofia og barnevognen med hans første barnebarn.

Nu tyder det altså på, at sårene endnu ikke er helet.

Om de er brudt op igen, efter at Bubbers ekskone, Christina Ibsen, i flere interview og i egen podcast 'For altid forandret' har fortalt om bruddet fra sin side af bordet, er uvist.

Efter halvandet års tavshed åbnede Bubbers ekskone, Christina Ibsen, for nylig op for, hvor smertefuldt bruddet var. Foto: Linda Kastrup Vis mere Efter halvandet års tavshed åbnede Bubbers ekskone, Christina Ibsen, for nylig op for, hvor smertefuldt bruddet var. Foto: Linda Kastrup

Men at det var barsk for hende, lagde hun ikke skjul på.

»Jeg var så mega mega ked af det. Jeg kunne simpelthen ikke rejse mig og følte, at jeg lå på bunden af et stort sort hul, som jeg ikke vidste, hvordan jeg skulle komme op af,« sagde hun til Berlingske og understregede vigtigheden af at være forbillede for netop sine børn, og at det var derfor, hun valgte at afslutte deres ægteskab.

Så indtil videre må Bubber altså nøjes med at drømme om sit andet barnebarn og gå tur med sin egen etårige søn, Alfred.