Superstjernen Taylor Swift er midtpunkt i noget af en konspiration.

Ifølge CNN tror en ud af tre republikanere i USA på, at hun er involveret i en hemmelig operation, der skal få Joe Biden til at fortsætte som præsident.

Det skriver de, efter en ny undersøgelse fra Monmouth University har set dagens lys med resultaterne.

Teorien startede forud for dette års Super Bowl, hvor Taylor Swifts kæreste, Travis Kelce, vandt med holdet Kansas City Chiefs.

Teorien går på, at parret efter sejren skulle bruges som våben for demokraterne til at få fat i Super Bowls fans, der så skal stemme på den demokratiske præsident Joe Biden ved næste valg.

Teorien går på, at parret skulle være plantet for at få flere til at stemme på Joe Biden ved valget i november. Foto: Brynn Anderson/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Teorien går på, at parret skulle være plantet for at få flere til at stemme på Joe Biden ved valget i november. Foto: Brynn Anderson/AP/Ritzau Scanpix

Men teorien er helt til hest, skriver CNN.

Taylor Swift har forud for valget i 2020 givet sin offentlige støtte til Joe Biden, og hun har opfordret sine fans til at stemme, men der er intet faktuelt, der skulle underbygge, at der er en aftale mellem Biden og stjerneparret.

Patrick Murray, der er leder af universitetet bag undersøgelse, udtaler, at det er Trump-tilhængere, der primært tror på teorien.

»Teorien har ben hos dem, der følger Trump. Mange i undersøgelsen havde egentlig ikke hørt om teorien, før de blev præsenteret for den af os, men de tror på den. Velkommen til valget 2024,« siger han til CNN.

902 amerikanere over 18 år deltog i undersøgelsen.

71 procent af de adspurgte identificerer sig som republikanere, og 83 af dem siger, at de vil støtte Trump i valget.

Taylor Swift har været under angreb i flere uger fra folk, der tror på teorien om, at hun kun skulle være sammen med Travis Kelce for at sikre Joe Biden sejren i præsidentvalget.

Før søndagens kamp skrev Trump på sit eget sociale medie, at Taylor Swift ville vise sig at være 'illoyal' over for ham, hvis hun støtter Joe Biden.

Derudover havde han ros til Taylor Swifts kæreste, Travis Kelce.

'Jeg kan godt lide hendes kæreste, Travis. Selvom han er liberal, og at han sikkert ikke kan holde mig ud,' lød det fra Trump.