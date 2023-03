Lyt til artiklen

Dramaet mellem Holger Rune og Stan Wawrinka har fået sig et nyt kapitel.

For efter en højdramatisk affære sent mandag aften, hvor den bundrutinerede Stan Wawrinka sendte Holger Rune ud i Indian Wells-mørket, da kunne Rune ikke holde sin spydighed tilbage.

Da de to duellanter - der allerede trak overskrifter for en meningsudveksling sidste år - skulle sige tak for kampen, sendte Rune en stikpille afsted mod den 37-årige tredobbelte grandslam-vinder.

»Nu har du ingenting at sige, hva?,« sagde danskeren foran de rullende TV-kameraer.

Og mens Stan Wawrinka virkede noget overrasket over, hvad Holger Rune mente, så skal man næppe være astrofysiker for at se sammenhængen.

Ved deres møde ved Masters 1000-turneringen i Paris, skulle Wawrinka nemlig have fortalt Rune, 'at han skulle stoppe med at opføre sig som en baby på banen'.

Dengang blev dramaet tonet ned af Aneke Rune, men nu har Rune Junior nu altså gjort sit for at skrue helt op for dramaet mellem de to tennisstjerner.