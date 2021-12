Højt stablede tårne af pakker fylder i hvert et hjørne i Politikens Kiosk i Odense tirsdag formiddag.

Og ejeren Torben Andersen har travlt.

For udover at skulle betjene kunder, der kommer ind for at købe magasiner, tobak, skrabelodder og tyggegummi, så skal han også registrere alle pakker og stille dem på plads.

Da B.T. lagde vejen forbi Torben Andersens kiosk, havde han faktisk så travlt, at han ikke havde tid til at stå stille.

»Der er klart flere pakker i år sammenlignet med sidste år. Og sidste år var ellers det år, hvor vi havde absolut flest pakker,« fortæller Torben Andersen, mens han hurtigt får stillet tre pakker på plads bag disken i kiosken.

Og hvert et hjørne i butikken bliver da også udnyttet for at få plads til de mange pakker.

Torben Andersen har sågar taget et baglokale i brug, der tidligere fugerede som lager for slik og sodavand. Nu er det udelukkende lager for pakker.

»Jeg tror, at mange for alvor lærte at shoppe deres julegaver på nettet sidste år. Og nu hvor coronavirus igen er ved at blusse op i samfundet, så tror jeg, at mange tyer til den løsning igen, fordi de måske er bange for at blive smittet. Det er i hvert fald min egen lille teori,« siger Torben Andersen.

Noget tyder da også på, at kioskejeren har ret i sin teori. I hvert fald vælter det hver dag ind med pakker.

»Siden Black Friday og helt frem til jul vil niveauet af pakker hver dag som minimum være som i dag. Uden pauser,« siger Torben Andersen og fortsætter:

»Nogle aftener kan vi sågar have flere pakker på lageret, end vi havde, da vi åbnede om morgenen.«

Hvis der bliver indleveret en stor pakke i kiosken, så kan Torben Andersen derfor godt finde på at skrive til pakkens ejermand for at sikre sig, at personen ved, pakken er kommet frem, og for at opfordre til, at personen afhenter den samme dag.

Simpelthen for at skabe plads til pakkerne, som vælter ind ad døren allerede næste dag, og som derfor skal bruge pladsen.

»Pakkeræset er først overstået for os, når vi lukker og tager hjem 23. december,« afslutter Torben Andersen.