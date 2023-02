Lyt til artiklen

13. januar satte Tesla prisen markant ned på nye biler.

Det har også påvirket prisen på markedet for brugte elbiler, og lige nu ses det største månedlige prisfald, der endnu har været.

Sådan lyder det fra Børsen.

Det er Bilbasen, som har gjort tallene op, og de er kommet frem til, at prisen for nyere, brugte elbiler i januar faldt med cirka 10 procent. Det største fald i alt den tid, hvor de har opgjort priserne.

»Det er virkelig gode nyheder for de danske forbrugere, der vil erhverve sig en brugt elbil i den kommende tid. Et blik hen over de europæiske markeder viser, at Danmark er det land i Europa med de laveste priser på brugte, nyere elbiler,« sige markedsanalytiker hos Bilbasen, Jan Lang, til Børsen.

Men hvor forbrugerne kan juble, så er det en anden situation for bilforhandlerne, som Bilbasen tidligere har vurderet vil tabe op imod 300 millioner kroner på prisfaldene.

Først var det kun de brugte Teslaer, som faldt i prisen, men siden har det bredt sig til andre mærker af elbiler, og reglen er, at jo nærmere bil er at kunne konkurrere med Tesla, jo mere er de faldet i pris.

I december sidste år forklarede Elon Musk, som står bag Tesla, at renteændringer havde ændret udsigterne for hele branchen, og at man derfor kunne komme til at sænke priserne for at opretholde salgsvæksten.