To supermarkeder har godt nok sat gang i kampagner, hvor de i kortere tid fjerner momsen på de grønne varer.

Men der er dårligt nyt til de danskere, der håber på, at momsen fast bliver fjernet eller lavere for frugt og grønt.

Moderaternes forslag om at halvere momsen på de grønne varer får nemlig tommel ned fra flere sider.

Helt konkret foreslår Moderaterne, der er et af de tre regeringspartier, at skaffe de mistede penge til statskassen ved at flytte ekstra moms over på de varer med de højeste udledninger af drivhusgasser, eksempelvis oksekød.

Mens skatteminister Jeppe Bruus fra Socialdemokratiet ikke vil forholde sig til forslaget før, at en længeventet ekspertgruppe til februar kommer med bud på, hvordan en fremtidig CO2-afgift kan se ud, så vender det tredje regeringsparti Venstre lige nu tommelfingeren ned ad.

»Det er der ingen aktuelle planer om,« siger Erling Bonnesen, der er fødevareordfører hos Venstre.

'Rent gak-gak'

Uden for regeringen er der heller ikke meget støtte at hente.

»Det er rent gak-gak, når Moderaterne foreslår at fjerne 2,5 milliarder kroner af momsen på udvalgte fødevarer for at forhøje momsen med tilsvarende på en række andre basisvarer i butikkerne, herunder kød, pålæg og andre varegrupper, som Moderaterne vurderer usunde og klimabelastende,« siger Hans Kristian Skibby, der er fødevareordfører for Danmarksdemokraterne, og tilføjer:

»Danmarksdemokraterne vil gerne sænke fødevaremomsen, men det bør gælde alle varer i butikkerne.«

Dansk Folkepartis næstformand, Peter Kofod, siger også nej til forslaget.

»Jeg har det sådan, at vores skattesystem i forvejen er så kompliceret. I den bedste af alle verdener vil vi gerne fjernes momsen fra alle fødevarer,« siger han og fortsætter:

»Men det med, at der puttes en smule af momsen fra en varer, og over på noget andet, det tror jeg, kommer til at skabe en masse administrativt bøvl, man slet ikke forstår.«

Radikale Venstre er klar til at lægge mere moms på eksempelvis oksekød, men partiet vil ikke halvere momsen på frugt og grønt.

»Jeg tror det er svært at få gjort så meget ved moms på den korte bane og derfor er afgifter på klimabelastende varer, herunder kød, en mere farbar vej,« siger Samira Nawa, der er fødevareordfører hos Radikale Venstre.

Eneste parti, der lige nu melder ud, at de er enige med Moderaterne, er Alternativet.

Her er meldingen, at det er en kopi af deres forslag, Moderaterne har fundet frem.

»Jeg glæder mig over, at Moderaterne har været i gemmerne og fundet Alternativets forslag fra 2018 frem. Vi går ind for genbrug – og naturligvis også stadig for at få fjernet moms fra frugt og grønt,« siger Christina Olumeko, der er skatteordfører for Alternativet.

Moderaterne holder dog fast i forslaget, selv om der på ingen måder ser ud til at være flertal, når kun Alternativet melder sig enige.

»Vi står stadig på mål for vores forslag, og synes det er en god ide at give danskerne en gulerod til at putte flere grøntsager i indkøbsposen,« siger Charlotte Bagge Hansen, der er fødevare- og landbrugsordfører for Moderaterne.

Hun slår videre fast, at erfaringerne viser, at danskerne køber mærkbart flere grønne fødevarer, når momsen er skåret fra.

»Vores ambition om at gøre frugt og grønt mere tilgængelige for alle danskerne er uændret, men vi ser forsat frem til, hvordan ekspertgruppens anbefalinger kommer til at se ud,« siger hun.