Hvis du har arrangeret det helt store ostebord for familien, så skal du nok læse med her.

Lørdag blev et parti af den franske gedeost Chêne d’argent tilbagekaldt.

Nu er den gal igen – denne gang med den franske gedeost Président Sainte Maure.

Det oplyser Fødevarestyrelsen i en pressemeddelelse.

Det er Lactalis Danmark, der tilbagekalder Président Sainte Maure 200 g, efter at den franske producent har meddelt, at der er risiko for metalstykker i de tilbagekaldte partier.

Den franske gedeost er solgt i dagligvarebutikker i hele landet.

Metalstykker i produktet udgør en potentiel sundhedsrisiko.

Hvis du har spørgsmål til sygdom og symptomer eller ved ubehag, kan du kontakte egen læge eller vagtlægen.

Fødevarestyrelsen råder forbrugerne til at levere produktet tilbage til butikken, hvor det er købt, eller at kassere det.