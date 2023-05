En decideret grise-krise i Europa.

Det står slemt til på svinemarkedet, hvor blandt andet høje energipriser og klimakrav har givet det laveste antal svin i 25 år. Det giver store rynker i panden hos Danish Crown-topchef Jais Valeur.

Det skriver Avisen Danmark.

Danish Crown har også måttet tage konsekvensen. I april meldte Danish Crown ud i en pressemeddelelse, at man ville lukke et slagteri i Sæby. Det betød , at 800 af slagteriets medarbejdere snart står uden job.

»Det er en voldsom melding fra Danish Crown, men det har været under opsejling, at der kunne ske noget drastisk. At det så skulle blive så drastisk, havde de færreste forudset. Men Danish Crown har ikke lagt skjul på, at de har været under pres,« sagde B.T. s forbrugerredaktør Niels Philip Kjeldsen den gang.

Og voldsomt er det også for Danish Crown-topchef Jais Valeur.

Danish Crown modtog hen over seks måneder 13 procent færre slagtesvin sammenlignet med den samme periode sidste år.

Det er overraskende, fordi betalingen til landmændene samtidig er steget med 43 procent. En yderst bekymrende tendens ifølge topchefen.

Danish Crown slagteriet i Ringsted, onsdag den 29. juli 2020. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Vis mere Danish Crown slagteriet i Ringsted, onsdag den 29. juli 2020. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

»Jeg har aldrig – som i aldrig – set noget lignende. Vi har høje priser og faldende produktion,« siger Jais Valeur i et interview til Avisen Danmark.



Han tror derfor også, at hvis det fortsætter i samme spor, så får vi en fødevarekrise om måske fem eller ti år.

Tidligere har Jeppe Bloch Nielsen, der er formand i Landsforeningen af Danske Svineproducenter, også udtrykt stor bekymring.

»Jeg er alvorligt bekymret for, at vi kommer til at se lukning af flere slagterier, og det kan også ramme Tican (dansk fødevarevirksomhed, red.),« lød det fra Jeppe Bloch Nielsen til mediet Finans.

Bestanden af grise i Danmark var ved årets begyndelse på 11,5 millioner, fremgår det af den tidligere opgørelse hos Danmarks Statistik.

Det var samtidig 1,6 millioner færre end på samme tidspunkt sidste år.

Danish Crown har tidligere oplyst, at en årsag til det faldende antal slagtegrise er, at flere landmænd er begyndt at eksportere deres grise til Polen og Tyskland som smågrise, fordi landmændene her får en bedre indtjening.

I regnskabsårets første seks måneder havde Danish Crown et overskud på 900 millioner kroner. Det er omkring 200 millioner kroner mindre end samme periode året før.