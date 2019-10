Iskoldt sat ind af Yussuf Poulsen.

Ved stillingen 0-0 og i 85. minut tændte den danske landsholdsangriber for alvor op under Parken.

Her bragte han nemlig Danmark på 1-0 mod Schweiz i den meget vigtige EM-kvalifikationskamp lørdag aften.

EM-kvalifikationskamp Danmark - Schweiz i Parken lørdag den 12. oktober 2019. Foto: Liselotte Sabroe

Sejren over Schweiz øger Danmarks chancer for at spille sig til EM til sommer gevaldigt.

Derfor var det ekstra forløsende, at Yussuf Poulsen fik sendt en smuk aflevering fra Christian Eriksen i netmaskerne og således sikrede Danmark sejren.

Til stor jubel for både de danske spillere, staben og de mange fremmødte fans, der var med til at male Parken rød og hvid lørdag aften.

1-0 blev også kampens slutresultat.