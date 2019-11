Det var en hudløs ærlig Nadia Nadim, som B.T. mødte efter det danske kvindelandsholds gigantsejr på 14-0 i EM-kvalifikationskampen mod Georgien.

»Selvfølgelig er jeg glad for, at vi vandt. Men ærlig talt fik jeg det en lille smule skidt, efter vi havde scoret vores sjette mål. Her var georgierne rystede, og specielt deres målmand havde det ikke særligt godt. Så det er ikke nogen hemmelighed, at jeg havde medlidenhed med dem,« sagde Nadia Nadim.

Danmark kunne herefter have valgt at begrænse ydmygelsen af sin østeuropæiske modstander, men i stedet fortsatte man i samme spor, som man var startet.

»Sådan er sport. Man går altid efter at vinde så stort som muligt, og når regnskabet efter sidste kamp i det indledende EM-gruppespil er gjort op næste år, bliver førstepladsen måske afgjort på målforskellen. Derfor gik vi efter den størst mulige sejr,« sagde Nadia Nadim.

Dansk jubel over en scoring mod Georgien: Nadia Nadim sammen med Stine Larsen og Emma Snerle. Foto: Henning Bagger

Hun blev noteret for to fuldtræffere.

»Det er jeg udmærket tilfreds med. Men jeg kunne måske godt have lavet et mål eller to mere,« sagde Nadia Nadim, der blev udskiftet efter en times spil.

»Det passede mig udmærket. Så kunne jeg nemlig skåne kroppen inden weekendens klubkamp i Frankrig. Her skal vi (Paris Saint-Germain, red.) møde Lyon i et topopgør. Det glæder jeg mig til,« sagde Nadia Nadim.

Blandt tilskuerne på Viborg Stadion var det danske herrelandsholds målmand Kasper Schmeichel.

Nadia Nadim jubler over en af sine to scoringer for Danmark i EM-kvalifikationskampen mod Georgien. Foto: Henning Bagger

»Flot præstation af kvinderne,« sagde han.

DBU's sportsdirektør Peter Møller var en anelse mere snakkesalig.

»Det er fint, at vi kan vinde med så overbevisende cifre over Georgien. Målet i kvalifikationsturneringen er, at vi kommer med til EM i England (i 2021, red.). Lige nu tegner det til, at de afgørende kampe bliver mod Italien i juni og september næste år,« sagde Peter Møller, der har bemærket, at landstræner Lars Søndergaard i optakten til landskampen mod Georgien har udtalt, at vilkårene omkring kvindelandsholdet fremadrettet gerne må blive forbedret.

»Det er ikke sikkert, at der på den korte bane kommer til at ske noget, men vi prøver at kigge på det sammen med spillerne,« sagde Peter Møller.