Der udspillede sig et mudret kaos rundt om Brøndby Stadion søndag aften.

Bilister sad nemlig fast på stribe i regnvådt mudder omkring stadion, og det resulterede i en ualmindeligt travl aften for redningsarbejdere hos både Falck og SOS - Dansk Autohjælp.

Det bekræfter områdeleder i Falck Assistance på Sjælland, Kim Iversen, overfor B.T.

»Vi havde 12 fritrækninger i området omkring stadion og kørte fra 16:30 til 22:30,« siger Kim Iversen og fortæller, at der normalt slet, slet ikke er samme aktivitet.

»12 er rigtig mange fritrækninger. Normalt har vi jo fra nul til én efter sådan en kamp.«

Og hos SOS Dansk Autohjælp var antallet af fritrækninger helt oppe på 35 i samme tidsrum og område, oplyser selskabet til B.T.

Det var kombinationen af et dagslangt silende regnvejr, parkeringer på græs og et Superliga-topbrag mellem Brøndby IF og FC Midtjylland som tilløbsstykke til området, der resulterede nemlig i fastkørte biler på stribe.

»Det regnede voldsomt under hele kampen og også efter kampen, så når folk holder på græsplæner, i rabatter og så videre, og der samtidig kommer så mange til kamp derude, så sidder mange fast i mudderet og kan ikke komme ud med egen hjælp,« fortæller Falck-lederen Kim Iversen, der selv var på stadion som inkarneret Brøndby-mand.

I Brøndby Kommune har man også bemærket problemet, når bilister bruger græsarealerne - nogle ulovlige, nogle ikke - omkring Brøndby Stadion.

»Typisk, hvis folk skal trækkes fri, så er det, fordi de holder i græsset. Det er et generelt problem, at de bruger græsset til at parkere,« siger Erik Skjoldborg Jensen, driftsleder i Vejafdelingen i Brøndby Kommune.

Brøndby Kommune og Brøndby IF skal i de kommende dage evaluere afviklingen af det regnvåde opgør, der endte 1-0 til holdet fra Vestegnen efter at have været en mand i undertal i over 70 minutter.

Du kan læse B.T.s dom over opgøret lige her.