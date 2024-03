Wow. Et episk Superliga-drama endte med en - i Brøndby - uforglemmelig 1-0-sejr til værterne fra vestegnen, som nu topper Superligaen.

Brøndby var blot 10 mand mod FCM fra det 17. minut efter en defensiv hjerneblødning, men en straffesparksredning holdt de blågule inde i opgøret, hvor et heroisk kæmpende Brøndby-hold kom foran 1-0 lige inden pausen ved Ohi Omoijuanfo.

Og siden holdt de et pinligt tandløst FC Midtjylland-hold fra store muligheder i en kamp, der også havde annullerede mål og et barslagsmålslignende sammenstød i enden.

Herunder får du B.T.s dom over det dramatiske topbrag i Superligaen.

Han gjorde det i sin debut, da han reddede point i Vejle med en strålende straffesparksredning - og i dag gjorde han det igen.



Fremragende redning på Chos straffespark, der gav Brøndby akkurat det boost de havde brug for nede med en mand efter 17 minutter.



Siden stod han stensikkert og hev flotte refleksredninger op, ligesom spillet med bolden var på et højt niveau. Bravo!

Pinslerne stopper aldrig for nordmanden. Gang på gang dummer han sig for Brøndby - og i dag gjorde han det to gange i rap, da han først tøvede på en løs bold midt på banen, så han gav en friløber, inden han halsede efter FCMs Brynhildsen, der trak ind foran Brøndby-forsvareren.



Man skal ikke have spillet fodbold i mange år for at kende det trick fra en angribende spiller, så vi tillader os at kalde det direkte elendigt og torskedumt, at Heggheim faldt direkte i landsmandens fælde. Det kostede så både et straffespark - der heldigt for Heggheim blev brændt - men endnu værre gav det et rødt kort efter kun 17 minutter. Det er under alle omstændigheder utilgiveligt - og det understreger vigtigheden af, at Brøndby handlede på netop den position i januar.

Brøndby IF (3-4-3)

Patrick Pentz 5

Henrik Heggheim 1 (udvist efter 17)

Rasmus Lauritsen 5

Jacob Rasmussen 5

Sean Klaiber 5

Daniel Wass 4 (ud efter 67)

Mathias Greve 5

Marko Divkovic 4

Yuito Suzuki 3 (ud efter 87)

Ohi Omoijuanfo 5

Nicolai Vallys 4

---

Josip Radosevic 3 (ind efter 67)

Sebastian Sebulonson UB (ind efter 80)

Filip Bundgaard UB (ind efter 87)



FC Midtjylland (4-4-2)

Jonas Lössl 3

Henrik Dalsgaard UB (ud efter 5)

Sverrir Ingason 2

Mads Bech Sørensen 2

Paulinho 2 (ud efter 69)

Oliver Sørensen 2

Andre Rømer 1 (ud efter 45)

Armin Gigovic 2

Aral Simsir 3

Ola Brynhildsen 2 (ud efter 69)

Cho Gue-Sung 1

---

Adam Gabriel 1 (ind efter 5 - ud efter 79)

Dario Osorio 1 (ind efter 45)

Victor Bak 2 (ind efter 69)

Juninho 2 (ind efter 69)

Mikel Gogorza UB (ind efter 79)

I et interview med B.T. fremhævede Thomas Thomasberg søndag FC Midtjyllands chanceskabende og målrige fodbold. Men det, som FCMerne leverede trods +70 minutters overtal var pinligt ufarligt. Kun Aral Simsir kunne være sin indsats bekendt i offensiven, der mest af alt var tandløs - og dét må altså give panderynker hos guldkandidaterne, der havde alt for lav kvalitet og fart i spillet.



Til gengæld kan Brøndby-fansene tage på arbejde med selvsikkerhed og kække kommentarer i morgen, for sådan en mandfolkepræstation kan blive meriterende for et forår, hvor Brøndby i den grad rækker ud efter guldet. Hvor er det imponerende, hvordan værterne kæmpede defensivt, samtidig med at man langt hen i kampen stadig bed fra sig i omstillinger. Chapeau, Jesper Sørensen og co., det her troede ingen muligt efter 17 minutter!

Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Hvordan skal vi beskrive første halvleg af det her topbrag? Vi er nødt til at gå med freakshow.

For det handlede om at holde tungen lige i munden i de første 45 minutter, der var en kavalkade af skøre begivenheder: Dalsgaard udgik skadet efter fem minutter, overivrige Suzuki brændte to absurd store muligheder foran kassen, Heggheim tabte hovedet, FCM's superstjerne Cho skød med løst krudt fra straffesparkspletten, Lauritsen og Rasmussen tonsede uprovokeret ind i hinanden og satte en af de utallige FCM-kontraer i gang - og som om det ikke var nok, så kom Brøndby ud af det blå foran 1-0 lige inden pausen efter et spil kluddermikkel foran kassen, hvor Omoijuanfo var på pletten. Pausen kom belejligt - for os alle!

Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Efter en søndag, som de sjældent glemmer i Brøndby, er holdet fra vestegnen nu nummer 1 i Superligaen med et point ned til både FC København og FC Midtjylland.



Ulvene smider førstepladsen og dumper efter FCKs sejr ned på tredjepladsen.



Men, men, men. De tre hold er altså alle tre indenfor ét point i toppen: Hvor bliver det her et vildt Superliga-forår!