Han er som en pålidelig stationcar.

Et usexet valg med et højt bundniveau og et afdæmpet topniveau. Eller hvad?

»Jeg synes sgu, vi er sexede. Hvis jeg skulle svare igen, så kunne jeg sige, at hvis man ikke synes, at FCM er sexet nu, hvornår har klubben så været det?«

Det var B.T.s sportskommentator, der brugte bilmetaforen om Thomas Thomasberg, da træneren blev ny fører for det forulykkede FC Midtjylland-projekt efter to fyringer i én og samme sæson.

Knap et år senere har Thomasberg og co. lagt sig i overhalingsbanen, fører Superligaen og er med 34 mål det mest scorende hold sammen med FCK.

Tal og realiteter, der får Thomasberg til at fnyse af beskrivelsen af ham som værende et usexet valg.

Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

»En stationcar kan åbenbart ikke være sexet, men jeg kan bare forholde mig til fakta, og så må I vurdere, om det er usexet eller ej, at vi scorer to mål i ti kampe i træk, eller at vi er nogle af dem, der skaber flest chancer.«

»Jeg synes, det er sexet at lave rigtig mange mål og at have nogle spillere på banen, som jeg ville synes var rigtig spændende og attraktive at se på, hvis jeg selv tog på stadion,« siger Thomasberg til B.T., inden han med et smil tilføjer:

»Nogle af de ting, han siger, tager jeg da som en ros - som menneske og som træner - og så håber jeg da, at jeg kan påvirke lidt, hvad I ellers mener og skriver.«

»Jeg ville da hellere sammenlignes med en eller anden lækker bil og hellere være sexet end usexet, men jeg tænker også, at der er nogle gode ting ved at have et godt og solidt fundament i forhold til, hvordan man gør tingene og vil spille.«

På trods af Thomasbergs overbevisende tal, en afsluttende stime med 26 point i 10 kampe og placeringen som nummer et i Superligaen er det ikke sådan, at FCM gennem efteråret væltede sig i roser hos eksperter og medier for blændende - eller for at blive ved det 'sexet' - fodboldspil.

Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

I stedet har historien været, at de efter startvanskeligheder måske mere har tøffet sig frem fra A til B.

Et eksempel er TV Midtvests sportskommentator Dan Hirsch Sørensen, der i en analyse inden storsejre mod Silkeborg og Viborg i de to sidste runder skrev:

»Det vilde er, at FCM bestemt ikke har spillet champagnebold endnu. Ej heller har man siddet tilbage ret mange gange og tænkt: 'Wauu, hvor spillede de godt der'. Så hvad kan det ikke blive til, hvis FCM pludselig sprudler?,« lød det i analysen, hvor han kalder Thomasberg for 'håndværkeren' og FCM-holdet for bundsolidt.

Eksperter - og visse statistikker - deklarerer også FCM som et direkte spillende hold med en solid base, mange lange afleveringer og stort fokus på dueller.

Dét er ikke nyt for Thomasberg, hvis Randers-hold også var kendt for stærk fysik, indlægsspil og direkte fodbold.

»Jeg synes jo, at det er underholdende at se fodbold med mange chancer. Så er spørgsmålet måske om, hvordan man kommer frem til de chancer. Det er jo en snak jeg også har haft før i min tid i Randers, og det ligger lidt deri, synes jeg, at det ikke rigtig er 'flot' fodbold, jeg står for. Men det gider jeg ikke rigtig blande mig i mere,« siger Thomasberg, der dog understreger, at FCM har meget mere at bygge på sit spil.

»Jeg er enig i, at vi ikke har sprudlet. Der er stadig meget at bygge på - et niveau eller to. Vi er et forholdsvist nysammensat hold med fire rigtig unge, spændende gutter samt Cho og Ola Brynhildsen på omkring de 25 år.«

»De vil blandt andet alle blive bedre, klogere og dygtigere, og derfor er vi langt fra i mål - både individuelt og som hold,« siger Thomasberg, der søndag indleder en uhyre spændende forårssæson med et topopgør mod Superligaens nummer to, Brøndby IF.

Det er første gang i trænerkarrieren, at 49-årige Thomasberg kæmper for et dansk mesterskab.

Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Han står her efter et år som FC Midtjylland-træner, som hidtil har været en opfyldelse af den tidligere Hobro- og Randers-træners håb og drømme, da han takkede ja til jobbet i klubben, hvor han blevet fyret som cheftræner i 2009.

»Jeg blev kastet lidt ind og stod i noget nyt, for klubben var jo et helt andet sted, end da jeg forlod den.«

»Men jeg er kun blevet bekræftet i mit håb om, at det her er en klub, der vil en masse og som er kommet på et helt andet niveau, end sidst jeg var her.«

»Så var det en skuffelse, at vi ikke nåede over målstregen i Europa, men i Superligaen kunne jeg ikke have ønsket mere. Vi har vundet 19 ud af 28 kampe med mig, og det antal turde jeg ikke engang drømme om at nå, da vi startede,« siger Thomasberg, der nu drømmer om at hente guldet til Herning, selv om FCK er udråbt til guldfavorit.

»Jeg bruger ikke krudt på, hvem der er udråbt som favoritter. Herovre vil vi rigtig gerne vinde guld, og der er et ønske og et pres på, at tingene skal gå vores vej.«

»Jeg og de spillere, der er kommet hertil, er her for at vinde noget. Vi må se, om det er nok, men vi går ind til det med en tro på det,« slutter Thomasberg, der åbner foråret søndag klokken 18.00 på Brøndby Stadion.

Det opgør - og resten af Superliga-søndagen - kan du følge lige her på B.T.