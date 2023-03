Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Med to dramatiske fyringer i én og samme sæson er eksperimenternes tid forbi i den slagne storklub FC Midtjylland.

Nu skal der mere traktor end Tesla ind på trænerbænken. Det er præcis sådan en investering, FCM-direktør Claus Steinlein har gjort sig med erhvervelsen af Thomas Thomasberg.

Det mener Lasse Vøge, B.T.s sportskommentator, oven på nyheden om klubikonets tilbagevenden til cheftrænergerningen på heden.

»Thomasberg er en pålidelig stationcar – ikke en Maserati. Han er højt bundniveau og afdæmpet topniveau. Derfor er det udefra set et lettere usexet, men fuldt forståeligt valg i en klub, der har ikke råd til flere lottokuponer,« lyder analysen fra Lasse Vøge.

Thomas Thomasberg i sin første periode som FCM-træner – men velkendt Herning-halstørklæde. Her i kamp mod Randers i 2008. Foto: Claus Fisker Vis mere Thomas Thomasberg i sin første periode som FCM-træner – men velkendt Herning-halstørklæde. Her i kamp mod Randers i 2008. Foto: Claus Fisker

Efter beslutningen om at kaste Albert Capellas på porten har chefulvene været tvunget til at træffe et valg ‘med pistolen for panden’, som B.T.s sportskommentator forklarer.

»Det er tydeligt, at lysten til at løbe en risiko er fordrevet fra Claus Steinlein og Svend Graversen, efter spotlyset fortjent er havnet på duoen som følge af kaosset på trænerbænken.«

Efter Capellas’ fyring blev sprælske David Nielsen rygtet til Herning. Men det er ikke den type, klubben har brug for nu.

I stedet har uldjyderne hentet en solid klubmand, der er garanti for en lige så god høst som landmændene på markerne ved siden af MCH Arena.

I sin aktive karriere optrådte Thomas Thomasberg for FC Midtjylland fra klubbens fødsel i 1999 til 2004. Foto: SØREN STEFFEN Vis mere I sin aktive karriere optrådte Thomas Thomasberg for FC Midtjylland fra klubbens fødsel i 1999 til 2004. Foto: SØREN STEFFEN



»Nu henter man en knalddygtig fagmand, som kender Superligaen ud og ind – og ved, hvordan man vinder fodboldkampe i Odense, Aarhus og så videre,« siger Lasse Vøge og fortsætter:

»Han var med til at kickstarte FCM’s himmelfart i Superligaen – så han har Herning-DNA i blodårerne. Så man får altså en træner, der er plug and play fra første sekund.«

Med købet af stationcaren – som meget belejligt kan tøffe til Herning fra bopælen i Mejrup kun 20 minutter fra stadion – er der dog også ting, man går glip af.

»Det, man ikke får, er en visionær træner. Thomasberg er ikke en mand, der kommer ind og skubber FC Midtjylland op på næste hylde.«

Thomas Thomasberg får tre år i FCM, som B.T. tidligere torsdag kunne afsløre.