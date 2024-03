Michael Laudrup er ikke i tvivl. Og derfor er han også bekymret.

For ifølge den danske fodboldlegende befinder storklubben Bayern München sig lige nu i en spillemæssig krise.

En øjeblikkelig andenplads i den bedste tyske fodboldrække er nemlig langtfra godt nok, når man hedder Bayern München, og derfor frygter Michael Laudrup da også, hvordan sæsonen ender for de forsvarende tyske mestre.

Det fortalte han i Viaplays Champions League-udsendelse onsdag aften.

Bayern München-spillerne efter onsdagens nederlag. Foto: Alberto Pizzoli/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Bayern München-spillerne efter onsdagens nederlag. Foto: Alberto Pizzoli/AFP/Ritzau Scanpix

»Når man er vant til at vinde Bundesligaen, så er det klart, at når man er fem point efter nummer ét, så er det et problem,« lød det, inden han fortsatte:

»Vi er vant til at se Bayern München have et enkelt eller to udfald i løbet af en sæson, men der plejer altid at komme en reaktion, hvor de pludselig vinder 7-8 kampe i træk. Men i år og sidste år har der været for mange udfald.«

Det er især weekendens 0-3-nederlag til Bayer Leverkusen, der har fået panderynkerne frem hos Laudrup:

»Kampen mod Leverkusen har givet grund til bekymring, for det var virkelig skidt. Man skabte intet,« forklarede han videre.

Bayern Münchens krise blev onsdag aften forværret, da tyskerne tabte med 0-1 på udebane til Lazio i det første af to Champions League-opgør.

I videoen øverst i artiklen kan du høre Michael Laudrup sætte ord på tyskernes krise.