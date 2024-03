Mohamed Daramy var flyvende. Lige indtil han kolliderede med målet på Brøndby Stadion.

Efter en flot scoring og flot spil i 2-0-sejren mod Færøerne sagde knæet stop for Daramy, der måtte bæres fra banen.

Landstræner Kasper Hjulmand begræder situationen på pressemødet efter opgøret.

»Jeg er simpelthen så træt af det med 'Mo', fordi jeg ikke har set ham bedre, end det han har præsteret i lejren. Hele ugen har han været skarp og let.«

Mohamed Daramy scorede, men måtte også lade sig bære fra banen på en bårer mod Færøerne. Foto: Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Vis mere Mohamed Daramy scorede, men måtte også lade sig bære fra banen på en bårer mod Færøerne. Foto: Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

»Han startede fantastisk i dag. Jeg er helt sikker på, vi havde set ham skabe noget i dag for os i den sidste del af kampen, som ville være guf for ham,« siger han og fortsætter:

»Jeg er mega glad for, at han kommer helt ind til målet ved sin scoring, for nogle gange har han glanet lidt ude på kanten, når der er gennembrud ude til højre.«

»Han slår knæet nede på målrammen, jeg har ikke set ham endnu, men det er helt vildt ærgerligt. Jeg er ked af det på hans vegne, for han har bare været så god hele ugen. Jeg havde glædet mig til at se ham folde sig ud,« siger Hjulmand.

Selvom han endnu ikke havde nået at tale med Daramy, er han optimistisk omkring udsigterne.

»Jeg tror ikke, det er alvorligt, det er slaget. Men det var nok til, at han ikke kunne spille. Jeg håber og tror ikke, det er alvorligt,« siger Hjulmand.

Næste gang landsholdet samles, bliver det alvor.

For her er det den endelige EM-trup, der samles forud for sommerens slutrunde.