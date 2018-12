Blot en sejr i de seneste ti opgør mod Manchester United er det blevet til for Liverpool, som ifølge Morten Bruun går ængsteligt ind til opgøret.

Titelbejlerne fra Liverpool er klare favoritter, når rivalen Manchester United søndag klokken 17 besøger Anfield i Premier League.

Mens Liverpool i øjeblikket kæmper med Manchester City om tronen i den bedste engelske fodboldrække, halter José Mourinhos tropper gevaldigt efter i kampen om topplaceringer.

Pointforskellen på Liverpool og United er på hele 16 point inden opgøret.

(Foto: Oli SCARFF/Ritzau Scanpix) Foto: Oli SCARFF Vis mere (Foto: Oli SCARFF/Ritzau Scanpix) Foto: Oli SCARFF

Der er bare et problem for Liverpool.

Blot en enkelt af de ti seneste betydningsfulde kampe mod United er endt med sejr til Merseyside-klubben, mens United har fem sejre, og fire kampe er endt uafgjort.

Historikken kan mærkes i Liverpool, mener Discoverys Premier League-ekspert Morten Bruun.

»United er blevet en form for angstmodstander. Det er paradoksalt nok i en periode, hvor Liverpool har overhalet Manchester United efter 25 år.«

(Foto: PHIL NOBLE/Ritzau Scanpix) Foto: PHIL NOBLE Vis mere (Foto: PHIL NOBLE/Ritzau Scanpix) Foto: PHIL NOBLE

»Man fornemmer på Liverpool og deres tilhængere, at de frygter kampen søndag.«

»Rent logisk burde de ikke frygte dem. Der kommer et hold, der er langt ringere. Og de er på hjemmebane. Men der er helt klart en frygt i Liverpool,« siger Morten Bruun.

Ud over de svigtende resultater mod United har Liverpool flere dårlige minder med vigtige kampe mod Mourinho-hold.

Som manager i Chelsea slog portugiseren blandt andet Liverpool i Liga Cup-finalen i 2005.

Herunder kan du høre seneste episode af B.T.s podcast 'Bettingklubben' og husk, at du også kan abonnere på den i iTunes lige HER

Mourinho stod også i spidsen for Chelsea, da London-klubben med en 2-0-sejr på Anfield i 2014 var med til at forhindre et mesterskab til Liverpool. Kampen, hvor Steven Gerrard gled op til Chelsea første mål.

»Nogle af de mest smertefulde nederlag, Liverpool har lidt de sidste 15 år, har været mod netop José Mourinho,« lyder det fra Bruun.

»Jeg føler ikke længere, at Mourinho kan finde nøglen til at dominere en fodboldkamp. Men nøglen til at lukke ned har han stadig i nogen grad,« siger Bruun.

José Mourinho vil dog ikke bruge for meget tid på sine egne og klubbens gode minder fra kampene mod Liverpool.

»Søndag har ikke noget at gøre med fortiden. Mit fokus skal være rettet mod den næste kamp og ikke mod, hvad der er sket.«

»Vi ved, at vi skal spille mod et hold i medgang, men vi har vores egne kvaliteter. Vi kommer til at stille et hold, der kan kæmpe med om sejren,« sagde han ifølge BBC på fredagens pressemøde.

En sejr over Liverpool vil være tiltrængt for Mourinho og kompagni. Holdet er parkeret på sjettepladsen med 26 point.

Et nederlag kan derimod sende United 11 point efter Premier Leagues fem øverste, hvis Chelsea og Arsenal også formår at vinde søndag.

/ritzau/