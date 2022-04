Efter den tragiske nyhed om, at superstjernen Cristiano Ronaldo og hans kæreste, Georgina Rodriguez, har mistet deres nyfødte søn, er det strømmet ind med kondolencer på de sociale medier.

»Din smerte er vores smerte. Sender kærlighed og styrke til dig og familien i denne svære tid,« skriver Ronaldos klub, Manchester United, i Instagram-opslaget, hvor stjerneparret har delt den tragiske nyhed.

Ronaldos holdkammerater David de Gea og Alex Telles har reageret med et hjerte i kommentartfeltet på det samme opslag for at vise, at de er med deres holdkammerat i denne svære tid.

Også Cristiano Ronaldos tidligere klub Sporting Lissabon har vist deres støtte til Cristiano Ronaldo.

»Vær stærk, Cristiano. Sporting-familien er med dig.«

I Instagram-opslaget sætter Cristiano Ronaldo og Georgina Rodriguez ord på, hvordan parret har det lige nu.

»Kun fødslen af vores pige giver os styrke til at gennemleve dette øjeblik med håb og glæde,« lyder det i parrets statement, der for nyligt blev forældre til tvillinger.

Det portugisiske landshold har også vist deres støtte til deres helt store leder.

»Sender en masse styrke din vej, vores kaptajn,« lyder det i kommentarsporet.

Også Ronaldos tidligere holdkammerater James Rodriguez og Álvaro Morata, samt en række andre fodboldstjerner som Kevin Prince Boateng, Felipe Melo, Lucas Vázquez, Javier Hernández og Gerard Deulofeu har vist deres støtte i opslaget til superstjernen og hans familie i denne svære tid.

Andre store sportsstjerne har også vist deres støtte til Cristiano Ronaldo og hans familie.

Verdensrekordholderen på 100 og 200 meter, Usain Bolt, har kondoleret, og det samme har hans landsmand Yohan Blake, der også er tidligere verdensmester på flere sprintdistancer, som også skriver 'det gør mig så ondt, min ven' i en kommentar til opslaget.