Så er det slut.

Det var ellers et kæmpe scoop, da den danske virksomhed Liiteguard i efteråret annoncerede, at fodboldstjernen Dani Alves havde købt aktier i selskabet.

Men nu har det aarhusianske selskab købt aktierne tilbage.

Det danske sportsbrand oplyser i en pressemeddelelse, at det stopper samarbejdet med superstjernen.

Det sker, efter at den brasilianske landsholdsspiller er blevet beskyldt for at have begået voldtægt.

I april sidste år købte Dani Alves mellem fem og ti procent af aktierne i Liiteguard, men nu køber Liiteguard altså aktierne tilbage.

»Dette sker for at værne om vores værdier,« skriver virksomheden.

Dani Alves har siddet varetægtsfængslet i Barcelona siden 20. januar og afviser anklagerne. Overgrebet skulle angivelig være foregået 30. december på natklubben Sutton i Barcelona.

Uanset udfaldet af en eventuel retssag mener Liiteguard, at Dani Alves har brudt med virksomhedens værdier.

Tirsdag afviste retten i Barcelona ifølge nyhedsbureauet AFP at løslade Dani Alves, af frygt for at han vil flygte til udlandet.

Liiteguards meddelelse kommer knap en måned efter, at firmaets ejer, Christopher Geertsen, nægtede at kommentere på sagen.

Den 39-årige back spillede fra 2008 til 2016 for FC Barcelona. Det gjorde han også fra november 2021 til juli 2022. Han er noteret for over 400 optrædener for den spanske storklub.

Han er desuden tørnet ud for blandt andet Sevilla, Juventus og Paris Saint-Germain. Siden sommeren 2022 har Dani Alves spillet for mexicanske Pumas.

Det gør han ikke længere. Klubben har ophævet kontrakten med forsvarsspilleren oven på varetægtsfængslingen.