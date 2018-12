Det var på forhånd kaldt verdens største fodboldkamp, Copa Libertadores-finalen mellem de to argentinske hold Boca Juniors og River Plate.

Og hverken kampene eller optakten til de to opgør skuffede. Først spillede de to hold 2-2 på Boca Juniors hjemmebane i et forholdsvis fredeligt opgør. Senere blev Boca Juniors bus angrebet, spillere blev indlagt og returkampen udskudt af flere omgange.

Søndag blev den afgørende kamp så afviklet på Santiago Bernabéu i Madrid. En kamp der blev overvåget af 4.000 politibetjente. River Plate vandt 3-1 og kunne kalde sig mestre i Copa Libertadores første Superclásico-finale.

Men resultatet har efterfølgende fået et slemt efterspil.

Boca Juniors' Dario Benedetto fejrer scoringen i returopgøret. Foto: GABRIEL BOUYS Vis mere Boca Juniors' Dario Benedetto fejrer scoringen i returopgøret. Foto: GABRIEL BOUYS

Marca skriver, at to Boca Juniors fans efter kampen dræbte en 21-årig River Plate-fan, der fejrede sejren i det argentinske Misiones-distrikt.

De to mænd jagtede først den 21-årige Exequiel Aaron Neris, der netop var blevet opereret efter et motorcykelstyrt og derfor havde flere skruer i benet. Han kunne af den årsag ikke flygte fra de to mænd.

Først tæskede de ham, inden de til sidst stak ham i benet. Det var det stik, der efterfølgende gjorde, at han døde på Favaloro-hospitalet i byen Villa Cabello.

Hans familie har efterfølgende fortalt, hvordan Exequiel til sin mor nåede at fortælle, at angrebet skyldtes, at han fejrede sejren og bar en River Plate-trøje.

River Plates fans fejrer Copa Libertadores-sejren i Buenos Aires. Foto: IVAN PISARENKO Vis mere River Plates fans fejrer Copa Libertadores-sejren i Buenos Aires. Foto: IVAN PISARENKO

»De dræbte min søn, der bare gik og fejrede sejren. Han var dårligt gående, og de angreb ham som en forsvarsløs hund,« siger hun til det lokale medie The Diario de Misiones.

Politiet har efterfølgende fundet den kniv, der blev brugt til angrebet.

Derfra var de i stand til at anholde de to mænd. To brødre på 18 og 22 år, der nu er anklaget for mordet på den 21-årige Exequiel.

Udover angrebet på Boca Juniors bus gik en video med en lille pige også viralt forud for returopgøret. Her kunne man se, hvordan en kvinde var igang med at tape romerlys og andet pyroteknik rundt om maven på den lille pige udenfor stadion.