Game of Thrones-fans vil kunne huske ham som drengen, der ammede ved sin mor i en alder af otte år.

Robin Arryn, spillet af den brasilianske skuespiller Lino Facioli, var igen at se i det sidste finaleafsnittet af Game of Thrones, men fans var forbløffede over hans ændrede ydre.

Tre år er der gået, siden karakteren Robin Arryn var med i serien, og der er sket meget siden sidst.

Det gik ikke ubemærket hen blandt fans.

»Robin Arryn fik sig en Jonas Brothers-klipning, og det ser ud til, han snart starter det mest populære boyband i Westeros,« skriver en bruger på Twitter ved navn Brittany.

Den 18-åriges nye frisure og ændrede udseende virker også for en anden fan på Twitter ved navn Alison Herman, der skriver:

'Shoutout til unge Arryn. Fra at være én vi først så amme i en alder af otte år ser han ud til, at være endt helt ok,« lyder det.

Nico Facioli kan udover de mange rosende ord også se tilbage på at have medvirket i en verdensomspændende kæmpesucces af en serie.

Vis dette opslag på Instagram 9 years ago I had the honour of being invited to work in this incredible series. It’s been a wonderful adventure and I’m so, so thankful for having been able to be a part of it! #gameofthrones #Got #RobinArryn #throwbackmonday #tbt Et opslag delt af Lino Schmidek Machado Facioli (@lino.facioli) den 20. Maj, 2019 kl. 8.38 PDT

Han skriver på sin Instagram-profil om oplevelsen.

'For ni år siden havde jeg æren af at blive inviteret til at arbejde i denne fantastiske serie,' skriver han og fortsætter:

'Det har været et vidunderligt eventyr, og jeg er meget, meget taknemmelig over at have været en del af det.'

Sådan lød ordene, der fulgte med en række billeder fra Faciolis tid på Game of Thrones-settet.

shoutout yung arryn, for someone we first saw breastfeeding at age 8 he seems to have turned out ok — Alison Herman (@aherman2006) 20. maj 2019

Heller ikke til Instagram-opslaget holdt fans igen med at sende rosende ord i den 18-åriges retning.

'Fra mælkedreng til den hotteste prins i Westeros,' skriver én.

'Du har fået over 10.000 følgere på en dag, og jeg kan godt se hvorfor,' kommenterer en anden fan af skuespillerens udseende.

Sidste afsnit af serien blev sendt ud natten til mandag 20. maj 2019.