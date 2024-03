Hvad gør man, når man har et succesfuldt tv-program?

Man laver selvfølgelig en udgave af det med børn.

DR gjorde det med 'Den store bagedyst', som blev til 'Den store juniorbagedyst'.

Og nu skal 'Løvens Hule' så også have en juniorudgave. Det fortæller DR i en pressemeddelelse.

»I ’Løvens Hule Junior’ vil vi gerne give børn et realistisk billede af, hvad det kræver at udvikle en langtidsholdbar idé, som på sigt kan klare sig i et marked. Det er ikke nemt at tjene penge hurtigt – det kræver hårdt arbejde, mod, opfindsomhed og vedholdenhed,« siger B&U-chef i DR Morten Skov.

Hvor det i de voksnes udgave for deltagerne handler om at score en investering fra en af løverne, vil det i juniorernes udgave i stedet handle om mentorskab. Der vil blandt andet være mulighed for at uddele stipendier.

»Ideer og drømme kan blive til virkelighed, hvis man tror på dem og får den rigtige inspiration, hjælp og sparring med på vejen. Der er ingen, der er bedre end børn til at finde på, og i ’Løvens Hule Junior’ er det netop opfindsomhed og skabertrang, der bliver hyldet,« siger B&U-chefen.

DR leder nu efter deltagere, som skal være mellem 10 og 17 år, til programmet, der bliver sendt til efteråret.