Var du fan af den danske Netflix-serie 'Kastanjemanden' fra 2021, er der godt nyt.

Streaminggiganten har nemlig netop afsløret, at serien i 2026 får en fortsættelse.

I en pressemeddelelser lyder det, at det bliver en såkaldt 'standalone sequel', hvilket betyder, at den fortsætter i samme univers, men at den sagtens kan ses, uden at man kender til forløberen.

I den nye sæson genforenes Mikkel Boe Følsgaard og Danica Curcis som makkerparret Mark Hess og Naia Thulin, der i første sæson opklarede sagen om 'Kastanjemanden'.

Netflix skriver, at de to roller efter opklaringsarbejdet begyndte at date, men at forholdet sluttede brat.

Nu skal de opklare en ny sag, hvor en 41-årig kvinde findes myrdet, efter at være blevet stalked i længere tid.

Den nye sæson er igen blandt andet skrevet af Dorte W. Høgh og er fortsat baseret på krimiforfatter Søren Sveistrups bogforlæg.